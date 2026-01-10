СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил США не спешить с операцией против Венесуэлы, чтобы «предотвратить кровопролитие и дестабилизацию обстановки». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, в декабре кардинал спрашивал посла США в Ватикане Брайана Берча о планах американской стороны в отношении Венесуэлы и пытался связаться с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Кроме того, Паролин просил Вашингтон предложить лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну. Также кардинал якобы заявлял Берчу, что венесуэльский политик мог бы получить убежище в России.
Издание привело комментарий службы печати Святого престола по консультациям. В Ватикане выразили разочарование из-за раскрытия деталей конфиденциальных бесед, «которые неточно отражают содержание разговора». Отмечается, что США обсуждали с Мадуро через посредников возможность его выезда из Венесуэлы в Турцию.
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывоз лидера Венесуэлы Николаса американскими спецслужбами стал возможен из-за подкупа, сговора и предательства.
