Названы самые популярные у россиян страны для отдыха в ноябре
Египет и Таиланд стали наиболее популярными у россиян странами для отдыха в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Объединение проанализировало бронирования, сделанные до конца ноября 2026 года. Так, Египет занял 32% продаж, нарастив объем на 2,9% год к году.
«Турция потеряла 52,7% продаж и опустилась со второго места на третье. Таиланд поднялся на вторую строчку: его доля выросла с 14% до 17,5%, хотя продажи снизились на 3,5% - другие направления просели сильнее», — указали в АТОР.
Также в число самых популярных стран для отдыха вошли ОАЭ (доля 9,5%) и Вьетнам (8,4%). В топ-10 по бронированиям попали Китай, Россия, Мальдивы, Шри-Ланка, Абхазия.
Ранее в АТОР сообщили, что российские туристы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стали реже ездить в ОАЭ, пишет Ura.ru.
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