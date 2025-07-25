«Масштаб Голливуда»: Продюсер «Мастера и Маргариты» о рекордных сборах в Европе
В Италии сделали креативный трейлер, зацепивший местную аудиторию, при этом читающая публика во всех странах знает и Булгакова, и «Мастера», сказала в эфире НСН Наталия Клибанова.
Рекордные зарубежные сборы фильма «Мастер и Маргарита» связаны с брендом книги и ее автора, а также голливудской «картинкой», заявила в интервью НСН один из продюсеров картины Наталия Клибанова.
По итогам первого полугодия 2025 года самым успешным российским фильмом по сборам за рубежом стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заработавшая более $1,2 млн. Клибанова объяснила, что «зацепило» иностранцев.
«Фильм технологически сделан на таком высоком уровне, что вполне может конкурировать с голливудскими картинами в Европе. Безусловно, зрителей привлек бренд и Булгакова, и "Мастера Маргариты". Читающая аудитория знает Булгакова, хоть и он и не такой известный и популярный, как автор "Гарри Поттера" или "Властелина колец". Но самое главное - это визуальное решение, очень хорошо работал трейлер, когда зритель увидел, что это уровень и масштаб большого голливудского кино. Я думаю, что все вместе это сработало», - отметила продюсер.
При этом она указала и на хорошую маркетинговую кампанию, особо отметив прокат фильма в Италии.
«У нас хороший международный дистрибьютор, был достаточно широкий прокат в Европе и сборы были сопоставимы с иностранными фильмами в европейском прокате. Мне очень понравилось, как сделали в Италии маркетинговую компанию и трейлер - он совсем другой получился, не такой, как был у нас. Благодаря такой интересной креативной подаче, итальянской аудитории он очень здорово зашел. Фильм показывали и в Австрии, в Вене. В принципе по Европе он прошел хорошо. Мне рассказывали, что люди специально приезжали из других городов, чтобы его посмотреть. Мы довольны», - заключила собеседница НСН.
Фильм Лошкина «Мастер и Маргарита», вышедший на экраны в январе 2024 года, заработал в российском прокате более 2,3 млрд рублей, попав в тройку самых кассовых фильмов прошлого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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