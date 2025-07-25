Рекордные зарубежные сборы фильма «Мастер и Маргарита» связаны с брендом книги и ее автора, а также голливудской «картинкой», заявила в интервью НСН один из продюсеров картины Наталия Клибанова.

По итогам первого полугодия 2025 года самым успешным российским фильмом по сборам за рубежом стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», заработавшая более $1,2 млн. Клибанова объяснила, что «зацепило» иностранцев.