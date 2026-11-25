СПЧ обсудит с Путиным вопрос пребывания тяжелобольных в тюрьмах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека намерен на встрече с президентом Владимиром Путиным поднять вопрос нахождения тяжелобольных людей в местах лишения свободы. Об этом заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев в беседе с РИА Новости.
«Мы планируем обсудить с президентом вопрос того, как быть с тяжелобольными людьми, находящимся в колониях и тюрьмах», — указал он.
Ранее Фадеев сообщил, что СПЧ встретится с главой государства в первой половине декабря.
Между тем председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН призвала провести амнистию для всех тяжелобольных женщин, которые отбывают наказание в тюрьме.
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