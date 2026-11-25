Российские гимнасты планируют принять участие в Европейских играх в Турции
Сборная России по спортивной гимнастике намерена готовиться к участию в Европейских играх в Турции. Об этом рассказал ТАСС главный тренер команды Дмитрий Андреев.
Игры пройдут в Стамбуле 16-27 июня 2027 года. В турнире примут участие 192 гимнаста, по 96 мужчин и женщин.
Как отметил Андреев, на Европейские игры «будет проходить свой отбор», спортсмены поборются за личные лицензии на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Ереване 27 апреля-2 мая.
«На Европейских играх не будет проводиться командного турнира гимнастов, личное многоборье, отдельные виды - это все будет. Микс тоже будет», — указал тренер.
Ранее сборная России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме, завоевав лицензию на Олимпийские игры 2028 года, напоминает Ura.ru.
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