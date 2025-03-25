«Повезло, не грохнулись!»: Как детали сделали «Мастера и Маргариту» триумфатором «Ники»

В свою очередь художник Ульяна Полянская, которая вместе с Галиной Солодовниковой получила награду в номинации «Лучшая работа художника по костюмам», заявила НСН, что допускала свою победу, поскольку для фильма, который стал для нее знаковым, была проделана большая работа.

«Был очень большой объем работы, потому что "Мастер и Маргарита" - это целая вселенная с глубокими, разными персонажами, людьми, это очень живая история. Тут важно раскрыть даже каждого героя из массовки, важны все планы. Был очень серьезный психологический разбор персонажей, это серьезная глубокая история, связанная с внутренним культурным кодом, при этом глобальная во всех смыслах. Мы все время что-то делали, придумывали командой, я бесконечно что-то рисовала», - уточнила Полянская.

Ранее актриса Юлия Снигирь, которая получила премию «Ника» за лучшую женскую роль, рассказала «Радиоточке НСН», что перед съемками в «Мастере и Маргарите» она прочла роман Булгакова, освежила свои впечатления и убедилась в том, что книга по-прежнему ей нравится. При этом при работе над ролью, по признанию Снигирь, она руководствовалась скорее историческим, нежели фантастическим контекстом.

