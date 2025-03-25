«Повезло, не грохнулись!»: Как детали сделали «Мастера и Маргариту» триумфатором «Ники»
Продюсер Игорь Толстунов в эфире НСН отметил, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» задал творческой команде высокую планку.
Фильм режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника», одержав победу сразу в семи номинациях, включая «Лучший игровой фильм». На церемонии награждения премии побывал специальный корреспондент НСН и пообщался с создателями фильма-победителя.
Продюсер фильма «Мастер и Маргарита» Игорь Толстунов сообщил НСН, что перед съемками фильма вся команда проекта прочитала множество изданий романа Михаила Булгакова, при этом все понимали риск, связанный с экранизацией знаменитого литературного произведения. По словам Толстунова, неудача в работе над этим проектом могла бы быть сокрушительной.
«Сначала несколько книг почитали, поскольку есть несколько версий. Если говорить серьезно, конечно, все отдавали себе отчет, что можем грохнуться, как в любом кино. С вершины книги было падать высоко, но вроде нам повезло», - заметил он.
В свою очередь художник Ульяна Полянская, которая вместе с Галиной Солодовниковой получила награду в номинации «Лучшая работа художника по костюмам», заявила НСН, что допускала свою победу, поскольку для фильма, который стал для нее знаковым, была проделана большая работа.
«Был очень большой объем работы, потому что "Мастер и Маргарита" - это целая вселенная с глубокими, разными персонажами, людьми, это очень живая история. Тут важно раскрыть даже каждого героя из массовки, важны все планы. Был очень серьезный психологический разбор персонажей, это серьезная глубокая история, связанная с внутренним культурным кодом, при этом глобальная во всех смыслах. Мы все время что-то делали, придумывали командой, я бесконечно что-то рисовала», - уточнила Полянская.
Ранее актриса Юлия Снигирь, которая получила премию «Ника» за лучшую женскую роль, рассказала «Радиоточке НСН», что перед съемками в «Мастере и Маргарите» она прочла роман Булгакова, освежила свои впечатления и убедилась в том, что книга по-прежнему ей нравится. При этом при работе над ролью, по признанию Снигирь, она руководствовалась скорее историческим, нежели фантастическим контекстом.
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