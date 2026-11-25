Вторят им и в сети кинотеатров «Люксор»: здесь напомнили, что в 2026 году уже были примеры, когда ограничительные меры не достигали своей цели, а, напротив, приводили к обратному эффекту. Представитель сети кинотеатров добавил, что сейчас примерно половина иностранных релизов — это артхаусное кино и фильмы ужасов: это относительно дешевый контент со своей аудиторией, который не требует лишних расходов на привлечение зрителей. Вместе с тем именно по этому контенту может ударить введение льгот.

Всего, добавили в «Люксоре», в прокат в 2026 году вышло порядка десяти кассовых иностранных фильмов. На долю зарубежных релизов пришлось 30% выручки, российское кино собрало 70%.

«У зрителей должно оставаться право выбора, как проводить свое свободное время. Если контент качественный и вовлекающий, он не требует освобождения дат от конкурентов и обязательно соберет свою кассу», — отметили в сети кинотеатров.

Напомним, законопроект о квотировании иностранного кино был подготовлен в Госдуме, сообщает ТАСС. Согласно ему, получение прокатного удостоверения для иностранной анимации будет стоить 3 млн рублей, для зарубежных фильмов — 5 млн рублей. Исключение сделают для фильмов, выпущенных до 1993 года, фильмов-лауреатов кинофестивалей из перечня правительства и фильмов стран ЕАЭС. Отмечается, что собранные деньги пойдут на «мониторинг показа фильмов», занимающийся контролем за расписанием кинотеатров.

Кроме того, законопроектом предполагается установление «квоты для национальных фильмов»: в течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать иностранное кино либо зарубежные релизы должны будут составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов».

Квота будет устанавливаться за 90 дней до начала года, ранее заключенные договоры о показах иностранных фильмов в период квоты, которая будет длиться порядка 45 дней, будут признаны ничтожными. Кроме того, прокатчики иностранных фильмов должны будут отчислять на развитие российского кинематографа 10% кассовых сборов. За нарушение правил предполагается ввести административную ответственность для кинотеатров с 1 марта 2027 года.

Напомним, дискуссия о квотировании иностранного кино началась еще в марте 2025 года, когда к российскому лидеру Владимиру Путину обратился председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он призвал ограничить показ американских фильмов и ввести взнос за рассмотрение зарубежной картины для российского проката.

О недостаточной финансовой поддержке отечественных кинематографистов говорил и сам Путин на заседании Совета по культуре в марте 2026 года. Глава государства привел в пример Китай с его строгими правилами в отношении кинопроката.

НУЖНО ДОРАБОТАТЬ

Тем временем в Ассоциации владельцев кинотеатров предложили Госдуме доработать закон о квотировании, сообщил Telegram-канал «БК Медиа». Ожидается, что поправки будут предложены в течение пяти дней. Отмечается, что Ассоциация одобряет поддержку российского кино, однако считает, что в текущей редакции такую поддержку обеспечить невозможно, и вот почему.

Во-первых, кинотеатральный рынок после 2022 года восстановить так и не удалось. Сейчас посещаемость кинотеатров по сравнению с 2019 годом снизилась почти вдвое, а самые крупные российские сети работают либо с отрицательным, либо с почти нулевым собственным капиталом. При этом в низкий сезон выручка от реализации билетов не покрывает затраты на показы.