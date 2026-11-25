Пойдут по миру? Чем обернется для кинотеатров квотирование иностранных фильмов
Сегодня важно не квотировать зарубежные картины, что может привести кинотеатры к колоссальным убыткам, а повышать качество российских фильмов, полагают эксперты.
Квотирование показа зарубежных фильмов может отрицательно сказаться на работе кинотеатров в России и повлечь за собой сокращение разнообразия репертуара. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на представителей сетей кинотеатров «Синема Стар» и «Люксор».
По мнению представителей «Синема Стар», отечественному кинопрокату по сей день не удалось оправиться после пандемии коронавируса, масла в огонь подлил и уход ряда зарубежных кинокомпаний с началом спецоперации.
Вместе с тем российское кино неравномерно распределено по прокатному календарю, поскольку кассовые картины компании стараются выпускать в каникулы и праздники. Из-за этого на одну дату приходится по пять-шесть блокбастеров, а летом и в периоды между праздников крупных релизов почти нет.
«Зарубежное кино должно оставаться частью кинопроката: разнообразие контента — это выбор, который кинотеатры предлагают аудитории. Зрителю нужен повод прийти в кинотеатр, а не искать фильм на онлайн-сервисах, и мы должны этот выбор предложить», — подчеркнули в «Синема Стар».
Вторят им и в сети кинотеатров «Люксор»: здесь напомнили, что в 2026 году уже были примеры, когда ограничительные меры не достигали своей цели, а, напротив, приводили к обратному эффекту. Представитель сети кинотеатров добавил, что сейчас примерно половина иностранных релизов — это артхаусное кино и фильмы ужасов: это относительно дешевый контент со своей аудиторией, который не требует лишних расходов на привлечение зрителей. Вместе с тем именно по этому контенту может ударить введение льгот.
Всего, добавили в «Люксоре», в прокат в 2026 году вышло порядка десяти кассовых иностранных фильмов. На долю зарубежных релизов пришлось 30% выручки, российское кино собрало 70%.
«У зрителей должно оставаться право выбора, как проводить свое свободное время. Если контент качественный и вовлекающий, он не требует освобождения дат от конкурентов и обязательно соберет свою кассу», — отметили в сети кинотеатров.
Напомним, законопроект о квотировании иностранного кино был подготовлен в Госдуме, сообщает ТАСС. Согласно ему, получение прокатного удостоверения для иностранной анимации будет стоить 3 млн рублей, для зарубежных фильмов — 5 млн рублей. Исключение сделают для фильмов, выпущенных до 1993 года, фильмов-лауреатов кинофестивалей из перечня правительства и фильмов стран ЕАЭС. Отмечается, что собранные деньги пойдут на «мониторинг показа фильмов», занимающийся контролем за расписанием кинотеатров.
Кроме того, законопроектом предполагается установление «квоты для национальных фильмов»: в течение года появятся периоды, когда кинотеатры не смогут показывать иностранное кино либо зарубежные релизы должны будут составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов».
Квота будет устанавливаться за 90 дней до начала года, ранее заключенные договоры о показах иностранных фильмов в период квоты, которая будет длиться порядка 45 дней, будут признаны ничтожными. Кроме того, прокатчики иностранных фильмов должны будут отчислять на развитие российского кинематографа 10% кассовых сборов. За нарушение правил предполагается ввести административную ответственность для кинотеатров с 1 марта 2027 года.
Напомним, дискуссия о квотировании иностранного кино началась еще в марте 2025 года, когда к российскому лидеру Владимиру Путину обратился председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Он призвал ограничить показ американских фильмов и ввести взнос за рассмотрение зарубежной картины для российского проката.
О недостаточной финансовой поддержке отечественных кинематографистов говорил и сам Путин на заседании Совета по культуре в марте 2026 года. Глава государства привел в пример Китай с его строгими правилами в отношении кинопроката.
НУЖНО ДОРАБОТАТЬ
Тем временем в Ассоциации владельцев кинотеатров предложили Госдуме доработать закон о квотировании, сообщил Telegram-канал «БК Медиа». Ожидается, что поправки будут предложены в течение пяти дней. Отмечается, что Ассоциация одобряет поддержку российского кино, однако считает, что в текущей редакции такую поддержку обеспечить невозможно, и вот почему.
Во-первых, кинотеатральный рынок после 2022 года восстановить так и не удалось. Сейчас посещаемость кинотеатров по сравнению с 2019 годом снизилась почти вдвое, а самые крупные российские сети работают либо с отрицательным, либо с почти нулевым собственным капиталом. При этом в низкий сезон выручка от реализации билетов не покрывает затраты на показы.
Во-вторых, отчисления в размере 10% от кассовых сборов фактически станут обязательным платежом, вводимым не через Налоговый кодекс, хоть и похожим на налог. При этом они вводятся лишь для кинотеатров и прокатчиков, но не для онлайн-кинотеатров и телевидения.
В-третьих, компенсационный платеж мог бы оставить кинотеатры в 2026 году без 70% иностранных фильмов, получивших прокатные удостоверения Минкультуры (347 из 494). Для 72% российских прокатных компаний (34 из 47) стало бы невыгодно работать на отечественном рынке. Следовательно, ограничения на иностранные фильмы прежде всего ударили бы по российскому кинобизнесу.
В-четвертых, предложение утверждать квоты за 90 дней без учета дней недели и сезонности идет вразрез с правилами работы коммерческих кинотеатров, закупающих права на фильмы за счет частных инвестиций и планирующих прокат, ориентируясь на рыночный спрос. Вместе с тем ограничения коснутся только кинотеатров, но не иных площадок публичного показа.
В-пятых, поступления на развития кинематографии составят не более миллиарда рублей в год, а закрытие 20% коммерческих кинотеатров сократит кассовые сборы на 9,6 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей придется на отечественное кино.
В-шестых, телевидение и онлайн-платформы, в отличие от прокатчиков и кинотеатров, освобождаются от дополнительных расходов из-за выхода на отечественный рынок иностранного кино. Бюджет из-за этого может ежегодно терять 2-2,5 млрд рублей НДС, что значительно больше предполагаемых поступлений.
Наконец, в-седьмых, законопроектом будут введены дополнительные ограничения, хотя уже сейчас при выдаче прокатного удостоверения проводится их проверка на соответствие традиционным ценностям. Новые меры Ассоциация считает избыточными.
УЛУЧШИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ
Также скептически отнесся к ограничениям зарубежных фильмов режиссер и сценарист Вячеслав Кириллов. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что нужно не ограничивать зарубежные картины, а повышать качество российского кино.
«Надо не ограничивать иностранное кино, а делать наше лучше. И не очень понятно, против кого направлены эти штрафы? У нас кинотеатры и так умирают: недавно ходили семьей в кино, зал был полупустой, и показывали, мягко говоря, не очень качественное кино. И так, как по мне, хорошего кино стало меньше», — подчеркнул Кириллов.
С точки зрения Кириллова, сейчас в России наблюдается «деградация профессии» режиссера и артиста, которым сегодня себя считает почти любой человек. Что же касается мирового кинематографа, здесь по-прежнему появляются блестящие фильмы, которые получают заслуженные награды в Каннах и Венеции. Планку, по его словам, нужно постоянно поднимать, а не опускать.
Режиссер добавил, что надеется на то, что хорошее авторское кино будут показывать хотя бы на онлайн-платформах, но этого мало: ведь именно в кинотеатрах происходит «так называемая магия кино».
«Хотелось бы, чтобы люди, которые в Госдуме принимают решения, опомнились или как минимум с кем-нибудь посоветовались», — резюмировал он.
Поспорил с Кирилловым продюсер театра и кино, актер, сценарист Артем Свиряков. В интервью ТАСС он заявил, что введение квот на иностранное кино можно рассматривать как инструмент культурного протекционизма, но с учетом специфики российского кинорынка. Подобный подход может предоставить новые возможности региональному кино, но нужны дополнительные меры.
«Для России такой подход мог бы стать инструментом децентрализации киноиндустрии. Освобождение части прокатного пространства потенциально открывает новые возможности для регионального кинематографа, в том числе сибирского. Однако сокращение иностранного кинопроката само по себе не гарантирует появления региональных фильмов на экранах. Поэтому одновременно с квотированием иностранного кино целесообразно рассмотреть механизмы поддержки проката регионального и независимого кинематографа, субсидирования кинопоказа и продвижения отечественных картин», — подчеркнул он.
Свиряков указал на необходимость учета экономики самих кинотеатров, для которых зарубежный контент — один из источников выручки, особенно когда нет крупных отечественных релизов. Важно не только ограничить зарубежное кино, но и сформировать полноценную внутреннюю систему производства, дистрибуции и потребления. Именно так можно будет успешно развивать региональные креативные индустрии, добавил он.
КИНОПРОКАТЧИКИ ПОТЯНУТ
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов не увидел ничего уникального в новой инициативе. В беседе с НСН он отметил, что в той или иной степени такая практика существует во всем мире.
«Это практика, которая используется абсолютно во всех странах в той или иной мере с разными процентными ставками – и в меркантильном смысле, и в смысле соотношения отечественного кино и привозного. Я считаю это нормальным. Потому что некая преференция для отечественного рынка должна быть. Особенно учитывая идеологическую составляющую кинематографа», — заявил Шолохов.
Собеседник НСН добавил, что кинопрокатчикам вполне по силам оплатить озвученные суммы.
«Если речь идет о фильмах с большим кассовым сбором, это смешные деньги по сравнению с тем, что получают прокатчики», — убежден парламентарий.
Шолохов также выразил уверенность в том, что кинотеатры не останутся без контента с введением новой практики.
«Я думаю, такого риска вообще не может быть, потому что это крайне прибыльный бизнес», — резюмировал он.
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