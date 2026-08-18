В программу Лондонского фестиваля BFI вошел фильм по Достоевскому

В конкурсе представлены авторы из десяти государств — Великобритании, Ирландии, Бразилии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Японии и Польши. Картины отличаются жанровым и географическим разнообразием: в подборке есть как игровые ленты, так и документальные проекты, а география сюжетов простирается от европейских локаций до Дакки и Японии.



Открывать конкурсную программу будет мировая премьера фильма «7 Miles Out» Кэрол Морли — это киноадаптация её собственного романа, посвящённого взрослению героини в Стокпорте в 1970–1980‑х годах.



Хирокадзу Корээда привезёт на фестиваль ленту «Оглянись назад» (Look Back) — экранизацию одноимённой манги о двух девушках, которых объединяет мечта стать художницами‑иллюстраторами. Сергей Лозница покажет новый документальный проект «Imperium»: в нём — кадры из архивов, снятые итальянскими кинематографистами, а сюжет посвящён жизни в Советском Союзе в 1970‑е годы.



Также в программе — картины Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта (лента The Idiot(s), вдохновлённая романом Ф. М. Достоевского «Идиот»), работы Май эль‑Туки, Лили Хорват, Бенхамина Найштата, Кристин Моллой и Джо Лоулора, Джованни Тортеричи и Рубайят Хоссейн. В актёрском составе фильмов — известные исполнители: Эйми Лу Вуд, Моника Беллуччи, Маккензи Дэвис, Руперт Френд и Джонни Флинн.



Кинофестиваль пройдёт в Лондоне с 7 по 18 октября.

Ранее Игорь Толстунов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что перед съемками «Мастера и Маргариты» вся команда проекта прочитала множество изданий романа Михаила Булгакова, при этом все понимали риск, связанный с экранизацией знаменитого литературного произведения.

