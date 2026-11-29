В России подорожали новогодние корпоративы. Их стоимость может составить более 10 млн рублей. Самыми востребованными артистами для выступлений называют отечественных звезд 90-х и нулевых. При этом, по данным СМИ, на новогодних корпоративах они могут заработать от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЮТ ЗВЕЗДЫ?

Согласно информации афиш, российская группа Artik&Asti и певец Валерий Леонтьев могут заработать свыше 65 млн рублей за новогоднюю ночь в ресторане Дубая. Коллектив и исполнитель выступят в ресторане Maison de Curry в самом сердце города ночью 31 декабря.