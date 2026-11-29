Многомиллионный «чес»: Сколько звезды получат за новогодние корпоративы
По данным СМИ, группа Artik&Asti и певец Валерий Леонтьев на новогоднем корпоративе в Дубае могут заработать более 65 млн рублей.
В России подорожали новогодние корпоративы. Их стоимость может составить более 10 млн рублей. Самыми востребованными артистами для выступлений называют отечественных звезд 90-х и нулевых. При этом, по данным СМИ, на новогодних корпоративах они могут заработать от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей.
СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЮТ ЗВЕЗДЫ?
Согласно информации афиш, российская группа Artik&Asti и певец Валерий Леонтьев могут заработать свыше 65 млн рублей за новогоднюю ночь в ресторане Дубая. Коллектив и исполнитель выступят в ресторане Maison de Curry в самом сердце города ночью 31 декабря.
Известно, что билеты на эти шоу продаются в четырех категориях. Цены на них начинаются с 5 тысяч дирхамов (111,8 тысячи рублей) за место за столиком в помещении ресторана, пишет РИА Новости. При этом стоимость мест на открытой террасе достигает 10 тысяч и 15 тысяч дирхамов (223,6 тысячи и 335,4 тысячи рублей соответственно).
Самые дорогие места расположены в VIP-зоне. За них придется заплатить 20 тысяч дирхамов (447,2 тысячи рублей).
Уточняется, что билеты включают проход на территорию района Downtown Dudai, который с 18:00 часов вечера будет закрыт для посетителей. В стоимость также входят банкетное меню и закуски, безлимитный алкоголь и напитки.
В случае солд-аута выручка от продажи билетов может достичь более 2,9 млн дирхамов, или свыше 65 млн рублей. За месяц до проведения торжества выкуплено уже 73% всех мест.
Кроме того, в новогоднюю ночь выступят молодой рэпер Calem OG, известный фитами с Бастой и Клавой Кокой, кавер-группа Modus Band, диджей Katty Leen. Ведущим станет Александр Белов.
До этого основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН рассказал, что сейчас гонорары артистов в среднем выросли на 20%.
«Если берем гонорар топового артиста, например, Zivert, он может быть на уровне 8 млн рублей. Это нормальная сумма для 29 декабря на 45 минут. Это гонорар артиста, а есть еще бытовой райдер и технический райдер. Бывает, что версия технического райдера стоит дороже, чем гонорар артиста — порядка 12 млн. Поэтому гонорары Кадышевой и Булановой (певиц Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой – прим. НСН) вряд ли сильно отличаются. Конечно, расходы растут у всех, гонорарная часть выросла в среднем на 20%, все крутятся как могут, экономят тоже — на чем могут», - сообщил он.
КТО БУДЕТ ВЫСТУПАТЬ?
Скоро в России начнется череда новогодних корпоративов. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Поэтому компании чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей.
Речь идет о Шуре, Татьяне Булановой, группах «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту». По данным РИА Новости, самыми востребованными на предстоящих новогодних корпоративах артистами также оказались Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова.
Организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич в беседе с НСН заявил, что топовых артистов на корпоративы уже не найти, так как звезды уровня Киркорова были забукированы еще в октябре, и этот Новый год станет рекордным по гонорарам.
«В этом году корпоративы выросли настолько, что еще в октябре уже не было смысла букировать кого-то из артистов, потому что всех уже забукировали. Все явно почувствовали рост спроса на всю эту новогоднюю хурму. Гонорары выросли и уже нет свободных звезд. Если вы сейчас захотите Киркорова, вы его не получите ни за какие деньги в принципе, потому что он уже "расписан" весь. Этот год будет рекордным, новогодний чес будет самым большим в истории страны», - объяснил он.
Между тем, в России также наблюдается спрос на выступления отечественных артистов и на их патриотический формат. По словам главы концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова, сегодня зарубежные артисты перестали быть «желанными» на новогодних корпоративах в России, хотя есть возможность их сюда привезти.
«Зарубежные артисты на корпоративах сегодня не являются горячим желанным пирожком, каким они являлись до 2022 года. Сегодня запрос идет в основном на отечественного артиста, даже больше на патриотического. Многие наши коллеги, партнеры не испытывают морального права гулять, развлекаться в это непростое время. Если уж что-то люди отмечают, свое единение путем корпоративного мероприятия, то это происходит с нашими отечественными артистами в приоритете», - уточнил он в пресс-центре НСН.
Ранее Игорь Краев в пресс-центре НСН, говоря об организации корпоративов, сообщил, что в этом году за 3 млн рублей можно организовать только «бомж-пати», так как цены на все, включая гонорары звезд, выросли. По его словам, на приличные мероприятия цены начинаются от 10-15 млн рублей, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Экономист высказался о вероятности введения 13-й пенсии в России
- Экс-врио главы Минздрава Дагестана заподозрили в хищении на закупках
- Долина рассказала, когда отправится на гастроли по городам России
- Многомиллионный «чес»: Сколько звезды получат за новогодние корпоративы
- Беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва — Климово в Брянской области
- Рэпер Макан выпустил первый трек после возвращения из армии
- Стало известно, сколько за новогоднюю ночь в Дубае могут заработать Artik&Asti
- Надо подавать сразу! Киркоров о своем тренде на торты
- СМИ: «Электротеатр «Станиславский» возглавит режиссер Хуснияров
- Россия стала второй среди стран G20 по доступности десятка яиц