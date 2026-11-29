По его словам, украинские военные направили дрон на поезд, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

После удара у одного из вагонов повреждена крыша. Сам состав в тот момент стоял на отстое.

Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО уничтожили над территорией страны почти 1020 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

