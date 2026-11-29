Беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва — Климово в Брянской области
29 ноября 202616:31
Александра Веснина
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в своём Telegram-канале, что в Новозыбкове беспилотник атаковал пассажирский состав Москва — Климово.
По его словам, украинские военные направили дрон на поезд, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
После удара у одного из вагонов повреждена крыша. Сам состав в тот момент стоял на отстое.
Ранее в МО сообщили, что ночью воскресенья российские силы ПВО уничтожили над территорией страны почти 1020 БПЛА ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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