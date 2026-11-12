Без эфиров, но с концертами: Как вновь «завирусились» Кадышева и Буланова

Артисты из «прошлого» вновь стали популярны благодаря соцсетям, теперь им даже не нужно время в эфире, чтобы собирать концерты, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

«Те артисты, которые более активно вернулись на сцену в последние годы, например, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Андрей Губин, сделали это благодаря соцсетям, где работает механизм вирусного распространения музыкальных фрагментов. На этой почве триумфально вернулась Катя Лель и многие другие. Если говорим про радио, у них нет горячих предложений, но они набрали свой вес десятками лет присутствия в медиа-пространстве. Есть люди, которых сейчас нет в музыкальном эфире, но они чувствуют себя прекрасно в плане корпоративов и концертов. Артисты, у которых набираются миллионы эфиров каждый год, например, Дима Билан, Zivert, занимают верхние строчки в корпоративных мероприятиях. Этот тот самый «набор», который в чартах», - отметил он.