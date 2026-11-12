Без эфиров, но с концертами: Как вновь «завирусились» Кадышева и Буланова

Игорь Краев заявил НСН, что спрос на Кадышеву, Буланову и Губина сохраняется. 

Артисты из «прошлого» вновь стали популярны благодаря соцсетям, теперь им даже не нужно время в эфире, чтобы собирать концерты, заявил основатель платформы TopHit Игорь Краев в пресс-центре НСН.

«Те артисты, которые более активно вернулись на сцену в последние годы, например, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, Андрей Губин, сделали это благодаря соцсетям, где работает механизм вирусного распространения музыкальных фрагментов. На этой почве триумфально вернулась Катя Лель и многие другие. Если говорим про радио, у них нет горячих предложений, но они набрали свой вес десятками лет присутствия в медиа-пространстве. Есть люди, которых сейчас нет в музыкальном эфире, но они чувствуют себя прекрасно в плане корпоративов и концертов. Артисты, у которых набираются миллионы эфиров каждый год, например, Дима Билан, Zivert, занимают верхние строчки в корпоративных мероприятиях. Этот тот самый «набор», который в чартах», - отметил он.

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Подготовка к новогоднему корпоративному сезону в России уже набирает обороты. В этом году одним из заметных трендов становится возвращение интереса к артистам, которые были на пике популярности в 1990-е и 2000-е годы. Компании всё чаще хотят видеть на своих праздничных мероприятиях исполнителей, чьи хиты знакомы нескольким поколениям слушателей. Шура, Татьяна Буланова, группы «Комбинация», «Тату» и «140 ударов в минуту» вновь оказываются в центре внимания заказчиков.

По данным представителей музыкальной индустрии, в числе наиболее востребованных артистов предстоящего новогоднего сезона также Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Надежда Кадышева, Стас Михайлов и Татьяна Куртукова. При этом именно исполнители 90-х и нулевых годов демонстрируют новую волну популярности. Эксперты связывают это с ностальгией по знакомой музыке, возвращением интереса к культуре прошлых десятилетий и желанием компаний создать на празднике атмосферу общего веселья.

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС
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