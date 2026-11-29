«У меня будут гастроли в следующем году по городам России. Но график начнет формироваться только в 2027 году», — поделилась певица, рассказывая о творческих планах после перерыва.

Напомним, в ноябре на концерте в Коломне Долина объявила о приостановке концертной деятельности, объяснив это необходимостью восстановить физические и моральные силы.

Певица Лариса Долина сама предложила песни для выступления в Пхеньяне, и с их согласованием не было никаких проблем, заявил ранее НСН директор артистки Сергей Пудовкин.

