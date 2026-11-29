Долина рассказала, когда отправится на гастроли по городам России
Народная артистка России Лариса Долина сообщила агентству РИА Новости, что в будущем году отправится в турне по российским городам. Подробности — список городов и расписание — она озвучит позднее.
«У меня будут гастроли в следующем году по городам России. Но график начнет формироваться только в 2027 году», — поделилась певица, рассказывая о творческих планах после перерыва.
Напомним, в ноябре на концерте в Коломне Долина объявила о приостановке концертной деятельности, объяснив это необходимостью восстановить физические и моральные силы.
Певица Лариса Долина сама предложила песни для выступления в Пхеньяне, и с их согласованием не было никаких проблем, заявил ранее НСН директор артистки Сергей Пудовкин.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Долина рассказала, когда отправится на гастроли по городам России
- Многомиллионный «чес»: Сколько звезды получат за новогодние корпоративы
- Беспилотник атаковал пассажирский поезд Москва — Климово в Брянской области
- Рэпер Макан выпустил первый трек после возвращения из армии
- Стало известно, сколько за новогоднюю ночь в Дубае могут заработать Artik&Asti
- Надо подавать сразу! Киркоров о своем тренде на торты
- СМИ: «Электротеатр «Станиславский» возглавит режиссер Хуснияров
- Россия стала второй среди стран G20 по доступности десятка яиц
- Дмитрий Дюжев рассказал о встрече с преступной группировкой в юности
- Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и прекращению огня