Снова не та дверь? Как скандал с концертом Киркорова скажется на его корпоративах

Любой скандал работает в пользу артиста, это касается и Филиппа Киркорова, который вышел не сцену «не в том состоянии», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.

«Все, кроме некролога, хорошо работает на артиста. Это касается любого скандала, особенно который связан с его выступлением. Это придает некоторую прелесть, сияние крылышкам этой птичке», - отметил он, отвечая на вопрос, может ли последний скандал с концертом лишить Киркорова корпоративов.