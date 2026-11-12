Снова не та дверь? Как скандал с концертом Киркорова скажется на его корпоративах
Эдуард Ратников и Игорь Краев заявили НСН, что у Филиппа Киркорова все будет хорошо с концертами и гонорарами.
Любой скандал работает в пользу артиста, это касается и Филиппа Киркорова, который вышел не сцену «не в том состоянии», заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в пресс-центре НСН.
«Все, кроме некролога, хорошо работает на артиста. Это касается любого скандала, особенно который связан с его выступлением. Это придает некоторую прелесть, сияние крылышкам этой птичке», - отметил он, отвечая на вопрос, может ли последний скандал с концертом лишить Киркорова корпоративов.
С ним согласился и основатель платформы TopHit Игорь Краев.
«Филипп прошел такое количество скандалов, включая «не ту дверь», я думаю, что у него все будет хорошо», - добавил он.
Жители Тюмени требуют вернуть деньги за концерт артиста Филиппа Киркорова, сообщает Telegram-канал Mash. По словам зрителей, певец вышел на сцену в неадекватном состоянии, шатался и едва держался на ногах. Это произошло 9 ноября. Киркорова выводили под руки, он засыпал на ходу. Певец объяснил своё состояние температурой под 40 градусов и пожаловался на здоровье.
Народная артистка России Лариса Долина призналась, что на ее выступлениях дежурит врач на случай ухудшения самочувствия артистки и заступилась за Филиппа Киркорова на фоне возмущения зрителей в Тюмени.
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