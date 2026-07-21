Россиянам рассказали, кто с 2027 года автоматически получит налоговые льготы

В частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые получили от учреждений соцзащиты и уполномоченных органов специально оборудованные автомобили, без заявлений получат льготу по транспортному налогу. А многодетным семьям автоматом будет предоставляться льгота по земельному налогу и налогу на имущество.

«Речь об освобождении от налога на землю за один участок до шести соток — если участок больше, налог начислят только с той площади, которая выше шести соток», — уточнил Гибатдинов.

Сенатор добавил, что эвакуированных жителей территорий, на которых был официально объявлен режим ЧС или контртеррористической операции, со следующего года освободят о необходимости подтверждать право на льготу по налогу на недвижимость, расположенную на таких территориях.

Ранее в России работающие родители двух и более детей получили право на частичный возврат подоходного налога (НДФЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».