Россиянам рассказали, кто с 2027 года автоматически получит налоговые льготы

Граждане с ограниченными возможностями со специально оборудованными автомобилями, многодетные семьи с тремя и более детьми, а также эвакуированные жители территорий, где объявлен режим ЧС, с 2027 года будут освобождены от необходимости подтверждать льготы по имущественным налогам. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.

С августа налоговые уведомления начнут приходить на «Госуслуги» без заявлений

В частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые получили от учреждений соцзащиты и уполномоченных органов специально оборудованные автомобили, без заявлений получат льготу по транспортному налогу. А многодетным семьям автоматом будет предоставляться льгота по земельному налогу и налогу на имущество.

«Речь об освобождении от налога на землю за один участок до шести соток — если участок больше, налог начислят только с той площади, которая выше шести соток», — уточнил Гибатдинов.

Сенатор добавил, что эвакуированных жителей территорий, на которых был официально объявлен режим ЧС или контртеррористической операции, со следующего года освободят о необходимости подтверждать право на льготу по налогу на недвижимость, расположенную на таких территориях.

Ранее в России работающие родители двух и более детей получили право на частичный возврат подоходного налога (НДФЛ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Многодетные СемьиИнвалидыЛьготыНалоги

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