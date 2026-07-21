Песков назвал атаки ВСУ на центры Wildberries ударами по мирным целям
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на логистические центры Wildberries - это удары по мирным целям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В этом террористическая сущность киевского режима», - отметил он в ходе общения с журналистами.
Как сообщает RT, представитель Кремля также опроверг информацию, что склады Wildberries якобы используются для поставок товаров для Вооружённых сил РФ.
Ранее в Минздраве рассказали, что в больницах находятся 40 пострадавших при атаке ВСУ на Wildberries в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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