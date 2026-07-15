При этом кинокритик отмечает, что тема проекта российскому зрителю может быть довольна интересна, несмотря на специфику.

«Три года назад вышел сериал «Капли бога». Там было как раз про девушку, которая занимается вином. Она унаследовала коллекцию вин, какой-то отец у нее был деспотичный. Отличный, суперзахватывающий сериал, и никакой нишевости нет. Ниша сериала про вино — примерно 95% населения нашей страны, которые потребляет это вино, а некоторые даже очень часто это делают. Поэтому тема вина очень востребована для лейтмотива любого сериала. Все прекрасно понимают, что вино у нас любят и делают. Очень даже круто, что про эту тему снимут сериал в поддержку, я так понимаю, нашего виноделия», — оценил критик Григорьев.

Ранее сценарист Андрей Золотарев, работавший над новым проектом Козловского «Бал», рассказывал НСН о роли сильных женских персонажей в предстоящем фильме.

