«Это нормально, потому что у нас сейчас идет охлаждение рынка. Компании начали сокращать расходы, откладывать запуски проектов. На это влияет высокая ставка ЦБ, это приводит к тому, что кредиты для бизнеса стали дорогими, новые направления никто не открывает особо. IT-сегмент у нас не такой дешевый, компания оставляет сегодня только эффективных людей. Даже идет практика снижения зарплат в IT, а искусственный интеллект позволяет сокращать команды. Если раньше в одной команде работало десять человек, сейчас это могут быть пять или даже три человека», - рассказала он.

Она также отметила, что базовые функции нейросети уже заменили, поэтому зарплаты растут только у «крутых» специалистов.

«Медианная зарплата ниже, чем была раньше. Искусственный интеллект сегодня спокойно может написать код, специалиста можно на такую позицию уже не нанимать, ИИ может выполнить роль тестировщика. Не всю информацию можно загрузить в ИИ, это риски утечек. Но базовые функции нейросети уже заменили. Поэтому зарплаты растут только у избранных специалистов, крутых IT-директоров, IT-архитекторов, специалистов по защите данных, специалистов, которые защищают от взломов. В ВПК тоже нужны IT-специалисты, например, зарплаты у них там тоже высокие», - добавила собеседница НСН.

Поток резюме в сфере IT очень большой, приглашение на собеседование получают единицы из сотни, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

