В РФ признали экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow

Хакерские группировки Cyberpartizans («Киберпартизаны») и Silent Crow («Молчаливый ворон») были признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Верховный суд РФ.

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Отмечается, что суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры России. Причиной признания группировок экстремистскими стало их сотрудничество с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

В Верховном суде указали, что Cyberpartizans и Silent Crow также осуществляют совместные DDoS-атаки на объекты информструктур РФ и Белорусиии. Их цель - дестабилизация политической и социальной обстановки, а также смена действующей государственной власти «неконституционным путём».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения спецслужб Запада координируют действия украинских хакеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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