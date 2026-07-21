В РФ признали экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow
Хакерские группировки Cyberpartizans («Киберпартизаны») и Silent Crow («Молчаливый ворон») были признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял Верховный суд РФ.
Отмечается, что суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры России. Причиной признания группировок экстремистскими стало их сотрудничество с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
В Верховном суде указали, что Cyberpartizans и Silent Crow также осуществляют совместные DDoS-атаки на объекты информструктур РФ и Белорусиии. Их цель - дестабилизация политической и социальной обстановки, а также смена действующей государственной власти «неконституционным путём».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения спецслужб Запада координируют действия украинских хакеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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