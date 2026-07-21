В РФ признали экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow

Отмечается, что суд удовлетворил соответствующий иск Генпрокуратуры России. Причиной признания группировок экстремистскими стало их сотрудничество с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

В Верховном суде указали, что Cyberpartizans и Silent Crow также осуществляют совместные DDoS-атаки на объекты информструктур РФ и Белорусиии. Их цель - дестабилизация политической и социальной обстановки, а также смена действующей государственной власти «неконституционным путём».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подразделения спецслужб Запада координируют действия украинских хакеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

