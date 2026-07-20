От Ромашковой долины до мультивселенной: Как создавали полный метр по «Смешарикам»
Новый полнометражный фильм «Смешарики. Сквозь вселенные» расскажет о приключениях Кроша и Ёжика среди межпланетных опасностей и открытий. Режиссёр и продюсер проекта рассказали НСН о создании киноленты. которое заняло больше года.
Актёры нового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» должны не просто играть, а органично существовать в логике вселенной персонажей, заявил спецкору НСН режиссёр игровой части киноленты Андрей Мармонтов, а продюсер полного метра Татьяна Павлова рассказала о том, как команда проекта решилась на смелый эксперимент — соединить живую игру и анимацию так, чтобы зритель поверил в единство этих миров.
В Москве 18–19 июля прошёл IX Слет аниматоров — крупнейшая ежегодная встреча профессионалов и поклонников анимационной индустрии. На мероприятии побывал и специальный корреспондент НСН, который пообщался с командой создателей «Смешарики. Сквозь вселенные».
По сюжету Крош и Ёжик случайно обнаруживают в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру, где они оказываются обычными детьми на борту космического корабля, направляющегося к Марсу. Приключения принимают неожиданный оборот, когда герои осознают, что происходящее — не игра, а реальность, полная межпланетных опасностей и открытий. Главные роли в картине исполнили юные актеры Дмитрий Калихов, Сергей Федотов, Тимофей Кочнев, Антонина Бойко, а также Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Устюгов, Андрей Ильин и другие. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, режиссёром игровой части фильма стал Андрей Мармонтов, анимационной — Илья Максимов. Мармонтов рассказал, как проходил кастинг актёров.
«Кастинг оказался крайне непростым и занял более полугода — фактически, почти год. При отсутствии жёстких временных рамок процесс мог бы продлиться ещё дольше. Изначально не было актёров, однозначно подходящих на конкретные роли. Сложность заключалась в том, что, хотя герои и представлены в человеческом облике, они должны были сохранять внутреннюю связь с образами смешариков. Это требовало особой тонкости в подборе исполнителей. В ходе кастинга было рассмотрено множество известных актёров, однако далеко не все из них смогли передать необходимое ощущение существования в мире "Смешариков". Важно было не столько изображать смешариков, сколько органично существовать в рамках их вселенной и следовать её законам. Поэтому для каждой роли проводилось множество разноплановых проб. Наибольшие трудности возникли при работе над образом робота: если общий кастинг удалось завершить чуть более чем за полгода, то поиски подходящего решения для этого персонажа продолжались почти два года. Таким образом, самым сложным героем, как это ни парадоксально, оказался именно робот», — сказал собеседник НСН.
Юбилей «Смешариков» в 2023 году стал поводом для команды задуматься о новом масштабном проекте. Родилось амбициозное решение соединить игровое и анимационное кино необычным способом. Продюсер полного метра Татьяна Павлова рассказала спецкору НСН, как зародилась эта идея, сколько времени заняла разработка и с какими технологическими вызовами пришлось столкнуться при совмещении двух разных миров.
«В 2023 году, когда франшизе "Смешарики" исполнилось 20 лет, у нас возникла идея создать новый полнометражный фильм. Мы стремились реализовать по-настоящему смелый и нестандартный проект — совместить игровое и анимационное кино, но не в традиционном формате внедрения анимационных персонажей в игровую реальность, а через интересное переплетение двух миров. Ключевую концепцию совмещения двух реальностей предложил талантливый сценарист Сергей Лукьяненко. Именно с этого замысла и началось формирование сценария. Разработка проекта продолжалась почти год. Основной сложностью стало принципиальное различие технологий создания игрового и анимационного кино. В игровом кино съёмка предшествует монтажу, который может вестись вплоть до финальной сдачи картины. В анимации же необходимо заранее продумать и смонтировать все действия персонажей на этапе аниматика, после чего приступить к чистовой отрисовке. В рамках анимационной части нам было важно расширить пространство Ромашковой долины, чтобы оно эффектно смотрелось на больших экранах. Требовалось слегка скорректировать виды и образы самих смешариков для более гармоничного сочетания с игровой реальностью. При этом мы строго следили за тем, чтобы не нарушить узнаваемость персонажей и сохранить атмосферу Ромашковой долины — той самой уютной локации, которую так ценят поклонники франшизы», — сказала собеседница НСН.
Возраст персонажей «Смешариков» — частая тема для обсуждений среди фанатов. В фильме особое внимание уделено Крошу и Ёжику, которые предстают перед зрителями в юном возрасте. Павлова объяснила, почему этот выбор был не случайным, а важным художественным решением, помогающим раскрыть главные темы картины.
«Каждый персонаж "Смешариков" обладает уникальным образом, характером, индивидуальными чертами — в том числе и определённым возрастом. Крош и Ёжик выступают в фильме в качестве главных героев, и их юный возраст является принципиальным с точки зрения эмоциональной составляющей истории. Картина во многом посвящена темам взросления, дружбы и значимости поддержки близких людей. Через образы юных персонажей эти идеи раскрываются особенно искренне и находят отклик у зрителей всех возрастов: дети видят в них отражение собственных переживаний, а взрослые — возможность вернуться в атмосферу детства», — объяснила продюсер.
По её словам, концепция мультивселенных даёт практически безграничные возможности для развития вселенной «Смешариков».
«Концепция мультивселенных предоставляет нам обширное поле для творческой реализации — по сути, практически безграничное. Мы всегда ориентируемся на долгосрочную перспективу и отчётливо видим, какое множество историй ещё можно рассказать в рамках этого формата. Однако на данном этапе наша первоочередная задача — представить зрителям фильм "Смешарики. Сквозь вселенные" и дать им возможность проникнуться этой идеей так же, как она близка и дорога нам. Дальнейшее развитие франшизы во многом будет определяться реакцией аудитории. Судя по тому интересу, который мы наблюдаем уже сейчас, у этой вселенной есть значительный потенциал для будущего», — добавила Павлова.
В российский прокат фильм «Смешарики. Сквозь вселенные» выйдет 6 августа.
Ранее президент Ассоциации анимационного кино России, генеральный продюсер группы компаний «Рики» и соавтор сериала «Смешарики» Илья Попов рассказал НСН, что применение искусственного интеллекта (ИИ) позволит удешевить производство анимационных проектов, однако действительно качественный контент возможен только при гибридном формате сотворчества человека и ИИ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пользователи из России массово жалуются на проблемы с доступом к App Store
- От Ромашковой долины до мультивселенной: Как создавали полный метр по «Смешарикам»
- Балицкий доложил Путину о контроле ВС РФ над трассой «Новороссия»
- Рыбакам разрешат перегрузку улова в море без пограничников
- Адвокат: Лурье не продает бывшую квартиру Долиной
- Дизайнер Гуляев раскрыл, почему модники распробовали секонд-хенды
- В Кремле заявили, что будут приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио
- Пойдут в суд? Как Wildberries открестилась от прямых выплат за потерю товара
- В Запорожье ВСУ целенаправленно ударили по школе
- «Было бы желание!»: О чем будут говорить Лавров и Рубио