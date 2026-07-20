Актёры нового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» должны не просто играть, а органично существовать в логике вселенной персонажей, заявил спецкору НСН режиссёр игровой части киноленты Андрей Мармонтов, а продюсер полного метра Татьяна Павлова рассказала о том, как команда проекта решилась на смелый эксперимент — соединить живую игру и анимацию так, чтобы зритель поверил в единство этих миров.

В Москве 18–19 июля прошёл IX Слет аниматоров — крупнейшая ежегодная встреча профессионалов и поклонников анимационной индустрии. На мероприятии побывал и специальный корреспондент НСН, который пообщался с командой создателей «Смешарики. Сквозь вселенные».

По сюжету Крош и Ёжик случайно обнаруживают в Ромашковой долине загадочное устройство, которое переносит их в игру, где они оказываются обычными детьми на борту космического корабля, направляющегося к Марсу. Приключения принимают неожиданный оборот, когда герои осознают, что происходящее — не игра, а реальность, полная межпланетных опасностей и открытий. Главные роли в картине исполнили юные актеры Дмитрий Калихов, Сергей Федотов, Тимофей Кочнев, Антонина Бойко, а также Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Устюгов, Андрей Ильин и другие. Сценарий написал Сергей Лукьяненко, режиссёром игровой части фильма стал Андрей Мармонтов, анимационной — Илья Максимов. Мармонтов рассказал, как проходил кастинг актёров.