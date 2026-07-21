В Греции раскритиковали Нолана за выбор темнокожей актрисы для фильма «Одиссея»
В Греции раскритиковали кинематографиста Кристофера Нолана за выбор темнокожей актрисы на роль Елены Прекрасной и отсутствие греков в актерском составе кинокартины «Одиссея», сообщает ΝΙΚΗ.
Лидер оппозиционной консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос направил запрос министру культуры Лине Мендони относительно государственного финансирования фильма. Речь идет о субсидии, которая превышает €6,5 млн. Ее выделили на производство ленты, при общем бюджете в $250 млн.
Греческий политик потребовал предоставить в парламент доклады, экспертные заключения и служебные записки, чтобы выяснить, было ли правительству известно о сценарии, выборе актеров и общем художественном направлении фильма.
«Одиссея» вышла 17 июля и собрала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) за первый уик-энд по всему миру. Фильм стал самым кассовым международным дебютом Нолана за всю карьеру.
В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.
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