В Греции раскритиковали Нолана за выбор темнокожей актрисы для фильма «Одиссея»

Лидер оппозиционной консервативной партии «Ники» Димитрис Нациос направил запрос министру культуры Лине Мендони относительно государственного финансирования фильма. Речь идет о субсидии, которая превышает €6,5 млн. Ее выделили на производство ленты, при общем бюджете в $250 млн.

Греческий политик потребовал предоставить в парламент доклады, экспертные заключения и служебные записки, чтобы выяснить, было ли правительству известно о сценарии, выборе актеров и общем художественном направлении фильма.

«Одиссея» вышла 17 июля и собрала $264,1 млн (29,7 млрд руб.) за первый уик-энд по всему миру. Фильм стал самым кассовым международным дебютом Нолана за всю карьеру.

В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

