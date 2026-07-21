«Гаражную амнистию» в РФ продлили на пять лет
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, продлевающий упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что «гаражная амнистия» будет действовать ещё пять лет — до 1 сентября 31 года.
Как отметили в Росреестре, в стране в упрощённом порядке уже оформили более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.
«По нашим оценкам, продление позволит зарегистрировать ещё как минимум 500 тысяч таких объектов», — указал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее депутаты предложили отменить 28 штрафов за нарушения, которые власти могут контролировать посредством информационных систем, а также за проступки с минимальной общественной опасностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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