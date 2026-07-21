«Гаражную амнистию» в РФ продлили на пять лет

Уточняется, что «гаражная амнистия» будет действовать ещё пять лет — до 1 сентября 31 года.

Как отметили в Росреестре, в стране в упрощённом порядке уже оформили более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

«По нашим оценкам, продление позволит зарегистрировать ещё как минимум 500 тысяч таких объектов», — указал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее депутаты предложили отменить 28 штрафов за нарушения, которые власти могут контролировать посредством информационных систем, а также за проступки с минимальной общественной опасностью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

