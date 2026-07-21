Россиянам объяснили, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира

Она отметила, что с квартирой, которую подарили родители одного из супругов, всё обстоит несколько иначе. В частности, при отсутствии договора дарения на одного человека такой жильё будет считаться совместным имуществом и делиться поровну.

Личной неделимой собственностью такая квартира становится в случае оформления необходимых документов, заверенных нотариусом. При этом второй супруг при разводе может рассчитывать на компенсацию, если во время брака он вложил собственные или общие деньги, например, в ремонт.

«Такие вложения придется подтвердить документами: чеками, договорами, квитанциями, актами выполненных работ», — заключила юрист.

Ранее юрист Екатерина Кудряшова заявила, что при разводе раздел жилых и садовых домов как самостоятельных частей не допускается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

