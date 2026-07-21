Россиянам объяснили, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира
Всё приобретённое в браке имущество считается совместно нажитым. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Новиков и Партнеры» Айана Новикова.
Она отметила, что с квартирой, которую подарили родители одного из супругов, всё обстоит несколько иначе. В частности, при отсутствии договора дарения на одного человека такой жильё будет считаться совместным имуществом и делиться поровну.
Личной неделимой собственностью такая квартира становится в случае оформления необходимых документов, заверенных нотариусом. При этом второй супруг при разводе может рассчитывать на компенсацию, если во время брака он вложил собственные или общие деньги, например, в ремонт.
«Такие вложения придется подтвердить документами: чеками, договорами, квитанциями, актами выполненных работ», — заключила юрист.
Ранее юрист Екатерина Кудряшова заявила, что при разводе раздел жилых и садовых домов как самостоятельных частей не допускается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РФ признали экстремистскими хакерские группировки Cyberpartizans и Silent Crow
- Песков объяснил, зачем проводится СВО
- Авиаэксперт объяснил, зачем «Внуково» покупает «Домодедово»
- В АТОР оценили безопасность Грузии для туристов из России
- Россиянам объяснили, кому при разводе достанется подаренная родителями квартира
- «Гаражную амнистию» в РФ продлили на пять лет
- Россиянам рассказали, кто с 2027 года автоматически получит налоговые льготы
- Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов
- Песков назвал атаки ВСУ на центры Wildberries ударами по мирным целям
- Оставили избранных: У каких IT-специалистов урезали зарплату из-за ИИ