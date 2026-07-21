Авиаэксперт объяснил, зачем «Внуково» покупает «Домодедово»
Аэропорт использует свой опыт, чтобы поправить финансовую устойчивость, заявил НСН Олег Пантелеев.
Покупка доли со стороны «Внуково» не помешает управлению, а, наоборот, поможет построить устойчивую финансовую модель для «Домодедово», рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Аэропорт Внуково намерен приобрести долю в 25,01% группы «Домодедово» за 16,5 миллиардов рублей у компании «Перспектива». Об этом сообщают «Ведомости». Пантелеева не удивило такая возможная сделка.
«Здесь мы ничего удивительного не увидим. Существует такой механизм как совет директоров, в котором определенное количество мест, пропорциональная доля представителей делится среди владельцев. Он будет определять основные направления развития компании. Естественно, там должно быть и представительство государства, что позволит соблюдать баланс всех сторон. Маловероятно, чтобы владельцы вступили в какие-то серьезные конфликты по поводу развития. Совершенно очевидно, что на нынешнем этапе перечень проблем, которые предстоит решить, вполне себе понятен и прозрачен. Общие долги оценивались в 70 миллиардов, а по самым актуальным оценкам порядка 75 миллиардов рублей, компании группы в целом убыточны. При балласте процентных платежей в 8-10 миллиардов рублей в год поддерживать операционную деятельность затруднительно. У менеджмента “Внуково” есть управленческий опыт, а масштабы аэропортов сопоставимы, поэтому главное сейчас снизить долговую нагрузку, и тогда повысится финансовая устойчивость компании», — подчеркнул он.
Ранее главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров объяснил НСН, кто должен ответить за хищения в «Домодедово».
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