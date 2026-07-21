Покупка доли со стороны «Внуково» не помешает управлению, а, наоборот, поможет построить устойчивую финансовую модель для «Домодедово», рассказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Аэропорт Внуково намерен приобрести долю в 25,01% группы «Домодедово» за 16,5 миллиардов рублей у компании «Перспектива». Об этом сообщают «Ведомости». Пантелеева не удивило такая возможная сделка.