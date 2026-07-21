Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект, согласно которому перечень статей КоАП с выдворением мигрантов был расширен с 22 до 45. Об этом сообщает RT.
В частности, список оснований для выдворения из страны были внесены разные виды дискриминации. Также в него внесли неповиновение законному требованию военных при охране госграницы, нарушение правил митингов и пикетирования, мелкое хулиганство и т.д.
«Если мигрант не подчиняется работникам полиции или на границе начинает выяснять отношения с пограничником, этого достаточно для того, чтобы мигрант был выдворен», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий размер госпошлин в сфере миграции, а также вводящий ряд новых сборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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