Песков объяснил, зачем проводится СВО

По его словам, размещение иностранных военных контингентов - это «абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и НАТО».

Он указал, что для России «это абсолютно неприемлемо».

«Такие действия мы допустить не можем... чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, СВО и проводится», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью для ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».