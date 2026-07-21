Песков объяснил, зачем проводится СВО
Проведение специальной военной операции (СВО) направлено на то, чтобы на территории Украины не было войск НАТО. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, размещение иностранных военных контингентов - это «абсолютно реальные планы, которые вынашивают в странах Евросоюза и НАТО».
Он указал, что для России «это абсолютно неприемлемо».
«Такие действия мы допустить не можем... чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, СВО и проводится», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью для ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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