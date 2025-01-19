«Мастер», «Преступление» и «Лолита»: Какие романы чаще всего читали россияне в 2024 году
При этом в новогодние праздники 2025 года самой популярной детской книгой в России оказалась сказка «Волшебник Изумрудного города».
В 2024 году россияне чаще всего читали произведения классиков, которые были экранизированы. Начало нового года тоже показывает такую тенденцию. При этом специалисты уверяют, что печатные книги в России «продолжают жить».
ПОЛЕЗНЫЕ ЭКРАНИЗАЦИИ
Накануне стало известно, что по итогам 2024 года список самых продаваемых классических произведений русской литературы возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Отмечается, что на рост повлияла в том числе экранизация режиссера Михаила Локшина, которая вышла в российский прокат в 2024 году.
Согласно данным федеральной книжной сети «Читай-город», это произведение уже второй год подряд становится лидером рейтинга. Его продажи выросли на 36% по сравнению с 2023 годом, а количество проданных экземпляров превысило 100 тысяч за год.
По данным сети, в ТОП-10 также вошли «Преступление и наказание», «Идиот» и «Белые ночи» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Лолита» Владимира Набокова и «Горе от ума» Александра Грибоедова.
До этого директор «Дом Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека» Вера Викулова в пресс-центре НСН говорила, что «печатная книга жива».
«Во многие библиотеки, особенно в те, которые расположены в спальных районах, люди идут за печатной книгой, чтение печатных книг возрастает. Это происходит не только из-за школьной программы, это также обусловлено новинками, которые быстро достигают книжных полок, люди хотят почитать газеты и журналы, свежую переводику. Печатная книга остается, она важна», - заметила она.
Известно, что в прошлом году интерес читателей также увеличился и к другим произведениям Михаила Булгакова. В целом в 2024 году продажи всех его книг выросли на 14% по сравнению с 2023 годом.
При этом продажи «Преступления и наказания» Достоевского выросли на 67% тоже благодаря экранизации произведения. Современная интерпретация книги вышла в виде сериала режиссера Владимира Мирзоева осенью 2024 года на онлайн-платформах. В «Читай-городе» также подчеркнули, что в 2025 году в связи с выходом ряда экранизаций классических произведений прогнозируется рост продаж первоисточников.
ПРАЗДНИЧНЫЙ УСПЕХ
Действительно, экранизация классики уже дала знать о себе и в наступившем году. Например, на фоне успеха в российском прокате киносказки «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина в новогодние праздники 2025 года литературное произведение Александра Волкова стало самой продаваемой детской книгой в России. Так, по данным сети «Читай-город», ее продажи показали четырехкратный рост после выхода экранизации в сравнении с январскими праздниками 2024 года. Это самый большой скачок продаж первоисточника после экранизации.
Отмечается, что в этом году за праздничные дни было продано более пяти тысяч экземпляров первой части «Волшебника Изумрудного города». Такие показатели составляют четверть от продаж книги за весь 2024 год. В целом интерес к этому циклу произведений увеличился на 30%.
При этом издание в кинообложке, выпущенное к премьере нового фильма Волошина, попало в ТОП-5 самых популярных книг, которые россияне покупали в праздничные дни. Его приобрели свыше 2,5 тысяч читателей, что превышает показатели продаж в этот же период таких популярных произведений, как «К себе нежно» (лидер рейтинга 2024 года) и «Чебурашка» (лидер детского рейтинга 2024 года).
Между тем, по данным литературной платформы для независимых авторов и читателей «Литнет», в прошедшие новогодние праздники доля читающих россиян увеличилась на 10%. А покупка книг в России — на 20%. Согласно информации источника, рейтинг самых читающих городов в праздники возглавил Кемерово. В ТОП-3 также вошли Омск и Пермь.
Отмечается, что чаще всего в прошедшие новогодние праздники россияне читали исторические романы. Их прочтение увеличилось почти в три раза. На втором месте по популярности оказались исторические детективы, которые в России в праздники читали в два раза чаще, чем в будние дни. За ними по популярности идут жанры киберпанка, мистики/ужасов и криминального триллера. Их прочтения увеличились больше чем в два раза в январские каникулы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявила, что список для внеклассного чтения должен включать разноплановую и интересную для детей литературу. В связи с этим она посоветовала включить в этот перечень романы Захара Прилепина и современное фэнтези.
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