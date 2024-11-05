На вкус и цвет: Вассерман и Драпеко поспорили о запрете «неправильных» книг для детей

Перед тем как запрещать детские книги, нужно четко определить критерии деструктивной литературы, сказал НСН член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.

В Госдуме хотят разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства. В качестве примера «деструктивной литературы» приводят книгу «Солдатик» писательницы из Италии Кристины Беллемо. В произведении главный герой решает отказаться от войны, узнав о существовании мирной жизни. Парламентарии считают, что чтение таких книг может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве». Вассерман выразил надежду на то, что парламентарии совместными усилиям решат, что является деструктивным, а что - нет.

