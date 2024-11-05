На вкус и цвет: Вассерман и Драпеко поспорили о запрете «неправильных» книг для детей
Депутат Вассерман в эфире НСН призвал сначала разобраться, что в детской литературе можно считать деструктивным, а потом уже что-то запрещать, а Драпеко указала на то, что работа уже ведется.
Перед тем как запрещать детские книги, нужно четко определить критерии деструктивной литературы, сказал НСН член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман.
В Госдуме хотят разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства. В качестве примера «деструктивной литературы» приводят книгу «Солдатик» писательницы из Италии Кристины Беллемо. В произведении главный герой решает отказаться от войны, узнав о существовании мирной жизни. Парламентарии считают, что чтение таких книг может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве». Вассерман выразил надежду на то, что парламентарии совместными усилиям решат, что является деструктивным, а что - нет.
«Насколько я могу судить, такая экспертиза пока не организована. И сейчас литературу классифицируют как деструктивную исключительно по вкусу и усмотрению. Я полагаю, что сейчас, когда вообще возникла идея заблокировать любые деструктивные влияния, наибольшая проблема будет именно с тем, а что, собственно, считать деструктивным. Именно по этому поводу я ожидал основных споров. И, в общем-то, очень надеюсь, что мы коллективными усилиями эту задачу как-то решим, но не знаю, когда и как это будет достигнуто», - сказал собеседник НСН.
По его словам, во избежание дальнейших споров необходимо четко прописать, что в литературе является деструктивным, а что - нет.
«У Роскомнадзора пока нет полномочий по оценке книг и по их изъятию из книжных магазинов. Опять же, я ожидаю очень больших споров по поводу того, возможно ли такое вообще организовать. Для начала нужно достаточно надежно определить, что такое деструктивная литература, чтобы не было ситуации, когда один эксперт утверждает, что это деструктивно, другой эксперт это отрицает, и ни один из них не может объяснить, а почему он так думает. Если мы считаем возможным за что-то наказывать, то должны сначала четко объяснить, за что именно», - отметил эрудит.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила НСН, что Роскомнадзор, как и Госдума, составляет списки не рекомендованных книг.
«Обычно Роскомнадзор делает списки рекомендаций и книг, которые стоило бы изъять из книжных магазинов, например. Мы тоже можем не рекомендовать какие-либо книги детям, хотя возрастную категорию обычно определяет издательство, а вот уже содержание этих книг исследуется Роскомнадзором. Существует деструктивная литература, экстремистская литература, которая запрещена к распространению, работа ведется», - заключила депутат.
Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сказки Александра Пушкина являются великими произведениями русской и мировой литературы, и жалобы отдельных общественников не приведут к запрету творений русского поэта и писателя.
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