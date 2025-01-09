«Волшебник Изумрудного города» стал самой продаваемой детской книгой в праздники

Продажи книги показали четырехкратный рост после выхода экранизации (по сравнению с январскими праздниками 2024 года). Это самый большой скачок продаж первоисточника после экранизации.

Так, за праздничные дни было продано более пяти тысяч экземпляров первой части цикла «Волшебник Изумрудного города» – это четверть от продаж книги за весь 2024 год (27 тысяч экземпляров).

Издание в кинообложке, выпущенное к премьере, вошло в топ-5 самых популярных книг, которые россияне покупали в праздничные дни. Его купили более 2,5 тысячи раз, что превышает показатели продаж в этот же период таких популярных произведений, как «К себе нежно» (лидер рейтинга 2024 года) и «Чебурашка» (лидер детского рейтинга 2024 года).

Таким образом, интерес к циклу об Изумрудном городе вырос на 30%.

Экранизации книг способствуют росту интереса к первоисточникам. После выхода «Чебурашки» продажи историй Эдуарда Успенского об этом персонаже выросли вдвое, а вышедшая после экранизации новеллизация Анны Масловой вошла в ТОП-10 2023 и 2024 годов. Вышедшая в 2024 году экранизация книги Кира Бурлычева «Сто лет тому вперед» также значительно повлияла на продажи первоисточника (плюс 85% год к году в первую неделю после премьеры).

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил «Радиоточке НСН», что опыт прошедших праздников заставит переосмыслить репертуар на будущий Новый год.

