«Приятно держать в руках»: Для чего в России появился новый «глянец»

В начале 2022 года рынок глянцевых журналов в России переживал не лучшие времена, ведь из страны ушли такие крупные издания, как Vogue, Tatler, GQ и Glamour. Некоторые иностранные издания не стали совсем отказываться от работы в России, поменяв лишь названия для русскоязычных выпусков. Например, легендарный Cosmopolitan теперь выходит под названием VOICE, а Esquire называется «Правила жизни», Men's Health стал Men Today, Harper's Bazaar получил название The Symbol, «Домашний очаг» переименовали в «Новый очаг».

Однако в 2024 году на глянцевом медиарынке появились и новые игроки. Так, стало известно о выходе нового журнала «дочки» «Газпром-Медиа», главным редактором которого стал стилист Алеко Надирян. Проект получил название «Мне редакции может не совпадать». Его первый, условно январский номер стал доступен для заказа в декабре. Кроме того, о запуске нового глянцевого журнала под названием «Чтиво» объявил и писатель Сергей Минаев.