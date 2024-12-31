«Приятно держать в руках»: Для чего в России появился новый «глянец»
«Глянец» – не столько источник актуальной информации, сколько дорогое удовольствие для эстетов, считают собеседники НСН.
В начале 2022 года рынок глянцевых журналов в России переживал не лучшие времена, ведь из страны ушли такие крупные издания, как Vogue, Tatler, GQ и Glamour. Некоторые иностранные издания не стали совсем отказываться от работы в России, поменяв лишь названия для русскоязычных выпусков. Например, легендарный Cosmopolitan теперь выходит под названием VOICE, а Esquire называется «Правила жизни», Men's Health стал Men Today, Harper's Bazaar получил название The Symbol, «Домашний очаг» переименовали в «Новый очаг».
Однако в 2024 году на глянцевом медиарынке появились и новые игроки. Так, стало известно о выходе нового журнала «дочки» «Газпром-Медиа», главным редактором которого стал стилист Алеко Надирян. Проект получил название «Мне редакции может не совпадать». Его первый, условно январский номер стал доступен для заказа в декабре. Кроме того, о запуске нового глянцевого журнала под названием «Чтиво» объявил и писатель Сергей Минаев.
Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал запуск глянцевого журнала дорогим удовольствием.
«Глянец появился в 90-х годах, потому что в этот момент стали расцветать поп, рок и все остальное. Тогда глянец попер со страшной силой. Плюс были журналы о путешествиях, географические журналы, потому что многие стали ездить за границу, в чем эти журналы помогали. Сейчас рост бумажной прессы идет во всех странах мира со стабильными развитием и финансовой обстановкой. Только недоумки считают, что интернет - это все. Сейчас и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в России тиражи газет и ряда журналов остановили свое падение, а некоторые вышли в рост. Но, конечно, глянец – это очень дорогое удовольствие. Для запуска глянца нужно четко рассчитать рекламный рынок, определить цели этого глянца, и, естественно, должно быть нормальное финансирование», - отметил собеседник НСН.
К слову, журнал «Мнение редакции может не совпадать» стоит недешево: на маркетплейсах он продается за 750 рублей. Мнения прочитавших первый номер разделились: кто-то ругает за качество фото и называет неактуальным («инфа из тг-каналов и ютьюб»), а кому-то понравились и дизайн, и умное содержание. Некоторые читатели признаются: купили «глянец», чтобы подержать в руках – «захотелось вспомнить это чувство».
По мнению Павла Гусева, у глянца в России точно есть будущее.
«У этого направления в России есть очень интересные перспективы. Главное – найти свою нишу, свою аудиторию и делать качественный контент. Я вот издаю сейчас четыре глянца, которые нормально существуют, - подытожил Гусев.
В свою очередь эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец поделился в эфире НСН впечатлениями от «встречи» с новым российским глянцем.
«Я вот недавно получил новый глянцевый журнал в новогоднем подарке, он был прекрасного качества, наполнение было разнообразным и интересным: и ювелирные украшения, и косметика, и интервью, и съемки. Я был приятно удивлен, потому что я скептически отношусь к запуску глянца сегодня, потому что глянец сегодня, мягко говоря, не совсем востребован. Всем проще сидеть в телефоне. Делать журнал так же сложно, как писать картину. Хорошие картины, у которых есть дух, всегда попадают на выставки, потом очень дорого стоят и висят в музеях. Тот новый журнал, что я вот видел, выполнен на уровне ушедших из РФ западных изданий. Видно, что хорошо выдержан созданный западным бизнесом «скелет» журнала, и грамотно наполнен нашим содержанием», - рассказал Лисовец.
По его словам, глянцевые журналы необходимы с точки зрения визуальной эстетики, хотя в качестве источника информации они уже устарели.
«В принципе глянец уже не очень интересен. Он хорош для салонов красоты, для каких-то кафе, где люди могут остановиться, ведь вокруг нас сейчас очень быстрый ритм. Раньше мы покупали глянец домой, потому что у нас не было информации, сегодня мало кто это делает. В любом случае журнал всегда приятно держать в руках. Я не могу подойти к этому со стороны бизнеса, проанализировать, насколько это будет популярно. Однако это все же точно нужно, потому что очень приятно, когда полки в супермаркетах перед кассой заполнены прессой, когда ты видишь знакомые лица актрис, актеров, когда ты видишь красивые модные обложки. Это всегда вдохновляет, потому что нам сейчас как никогда нужна красота», - заключил эксперт.
Советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская заявила, что некоторые люди готовы отдать за глянцевый журнал большие деньги.
«Журнал создаются для определенного общества. Людей это интересует, они за это платят деньги. Глянец же не несет ничего плохого. Зачем же людей лишать этого? Я думаю, что сейчас все больше в интернете, однако глянец купят те, кто когда-то его читал. Я, например, не понимаю, как можно большие деньги отдать за глянцевый журнал, а кто-то без них жить не может. Все должно быть у всех для всех», - сказала собеседница НСН.
За 30 лет существования глянцевых журналов в современной России они существенно менялись: поначалу страницы пестрили яркостью и революционностью, позже тексты стали более интеллектуальными, а уже в 2010-х годах глянец и вовсе заговорил о политике. На сегодняшний день история развития глянца в России продолжается, предвещая читателям все новые повороты.
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