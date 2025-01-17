Булгаков, Достоевский и Замятин стали самыми популярным русскими классиками 2024 года

В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2024 года также попали «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Лолита» Владимира Набокова и «Горе от ума» Александра Грибоедова.

В сети книжных также отметили, что «Мастер и Маргарита» второй год подряд становится лидером рейтинга русской классики. Продажи романа выросли на 36% по сравнению с 2023 годом, а количество проданных экземпляров превысило 100 тысяч за год. На рост повлияла в том числе экранизация книги, вышедшая на экраны в 2024 году. Интерес увеличился и к другим произведениям Булгакова: продажи всех его книг в 2024 году выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. В топ-50 вошли «Морфий» и «Собачье сердце».

Кроме того, продажи романа «Преступление и наказание» увеличились на 67% также благодаря экранизации, вышедшей в октябре.

В связи с выходом ряда экранизаций классических произведений в 2025 году, прогнозируется рост продаж первоисточников, добавили в «Читай-городе».

Ранее стало известно, что патриотические произведения современных авторов к 1 июня внесут в список для внеклассного чтения, напоминает RT. В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала НСН, что сказки, былины и колыбельные с рождения позволяют прививать патриотизм детям, однако важно избирательно подходить к выбору произведений.

