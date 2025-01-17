Булгаков, Достоевский и Замятин стали самыми популярным русскими классиками 2024 года
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» возглавил рейтинг самых продаваемых классических произведений русской литературы 2024 года, рассказали в федеральной книжной сети «Читай-город».
В топ-10 самых продаваемых классических произведений 2024 года также попали «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина, «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Лолита» Владимира Набокова и «Горе от ума» Александра Грибоедова.
В сети книжных также отметили, что «Мастер и Маргарита» второй год подряд становится лидером рейтинга русской классики. Продажи романа выросли на 36% по сравнению с 2023 годом, а количество проданных экземпляров превысило 100 тысяч за год. На рост повлияла в том числе экранизация книги, вышедшая на экраны в 2024 году. Интерес увеличился и к другим произведениям Булгакова: продажи всех его книг в 2024 году выросли на 14% по сравнению с прошлым годом. В топ-50 вошли «Морфий» и «Собачье сердце».
Кроме того, продажи романа «Преступление и наказание» увеличились на 67% также благодаря экранизации, вышедшей в октябре.
В связи с выходом ряда экранизаций классических произведений в 2025 году, прогнозируется рост продаж первоисточников, добавили в «Читай-городе».
Ранее стало известно, что патриотические произведения современных авторов к 1 июня внесут в список для внеклассного чтения, напоминает RT. В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала НСН, что сказки, былины и колыбельные с рождения позволяют прививать патриотизм детям, однако важно избирательно подходить к выбору произведений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Булгаков, Достоевский и Замятин стали самыми популярным русскими классиками 2024 года
- Израиль одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе
- В Госдуме опровергли связь сбоя в Steam с попытками блокировки платформы
- СМИ: США втайне инвестировали в развитие производства дронов на Украине
- СМИ: Два человека пострадали в результате падения лифта в Москве
- Новый директор ГМИИ имени А. Пушкина Галактионова отказалась говорить о планах
- Роскомнадзор сообщил, что фиксирует сбой в работе Steam
- Минобороны РФ подтвердило удар ракетами ATACMS по Белгородской области
- СМИ: Переводивших деньги Долиной дропперов обязали вернуть ей 69 млн рублей
- Минобороны: Российская армия нанесла восемь групповых ударов по Украине за неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru