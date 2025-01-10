Прилепин и былины: Драпеко назвала произведения для списка внеклассного чтения

К 1 июня 2025 года в список для внеклассного чтения для школьников внесут патриотические произведения современных авторов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина Минпросвещения опубликовано на сайте Кремля. Драпеко предложила включить в перечень романы Прилепина и современное фэнтези.

«Мне нравятся романы Захара Прилепина, к примеру, произведение "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". Оно рассказывает о великих литераторах России, которые одновременно служили на военной службе. Очень хороший роман, я бы его рекомендовала, потому что он и написан хорошо, легко. В современной прозе есть очень неплохие фэнтези. Должна быть очень разнообразная литература, не обязательно только духоподъемные произведения. Важно, чтобы было интересно и увлекательно читать. Также знаю, что наше издательство "Эксмо" выпустило очень неплохие комиксы на патриотические темы, их дети тоже с удовольствием смотрят. Важны всякие произведения, главное, чтобы они не были скучными, иначе это вызовет изжогу у детей», - заявила она.