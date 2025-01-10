Прилепин и былины: Драпеко назвала произведения для списка внеклассного чтения
Сказки, былины и колыбельные с рождения позволяют прививать патриотизм детям, однако важно избирательно подходить к выбору произведений, сказала НСН депутат Елена Драпеко.
Список для внеклассного чтения должен включать разноплановую и интересную для детей литературу, заявила в беседе с НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
К 1 июня 2025 года в список для внеклассного чтения для школьников внесут патриотические произведения современных авторов. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина Минпросвещения опубликовано на сайте Кремля. Драпеко предложила включить в перечень романы Прилепина и современное фэнтези.
«Мне нравятся романы Захара Прилепина, к примеру, произведение "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы". Оно рассказывает о великих литераторах России, которые одновременно служили на военной службе. Очень хороший роман, я бы его рекомендовала, потому что он и написан хорошо, легко. В современной прозе есть очень неплохие фэнтези. Должна быть очень разнообразная литература, не обязательно только духоподъемные произведения. Важно, чтобы было интересно и увлекательно читать. Также знаю, что наше издательство "Эксмо" выпустило очень неплохие комиксы на патриотические темы, их дети тоже с удовольствием смотрят. Важны всякие произведения, главное, чтобы они не были скучными, иначе это вызовет изжогу у детей», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, патриотизм стоит прививать детям с самого маленького возраста, помочь в этом могут сказки и былины.
«Патриотизм стоит прививать с рождения, петь колыбельные. Обязательны былины. Такое чтение воспитывает замечательные качества: беззаветность, верность Отечеству. Также важны сказки. Однако, я, например, с детства ненавидела сказку про мужика и медведя. Когда они посеяли репку и договорились - медведю вершки, мужику корешки. На следующий год посадили овес, медведь договорился, что ему теперь будут корешки. В русской литературе не может обман провозглашаться, как доблесть, это абсолютно восточный вариант», - пояснила она.
Ранее психолог, кандидат наук Екатерина Каталина сообщила «Радиоточке НСН», что приводить аргумент из современных популярных произведений в ОГЭ куда сложнее, чем обращаться для написания сочинения к классике. По ее словам, для приведения аргументов из аниме или фанфиков в сочинении школьнику важно обладать большой креативностью, нестандартным мышлением и смелостью
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