Фэнтези и психология: Литературный рынок России подвел итоги 2024 года
Самыми читающими регионами России в 2024 году стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, рассказали НСН в «Литрес».
В 2024 году россияне чаще всего читали фэнтези, фантастику, литературу о саморазвитии и психологии, детективы и любовные романы, рассказали НСН в книжном сервисе «Литрес».
«В 2024 году рейтинг самых популярных художественных книг в сервисе Литрес возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», экранизация которого вышла в начале года. Второе место в категории художественной литературы – у вышедшей в августе новинки Сергея Лукьяненко «Поиски утраченного завтра». Третье и четвертое место заняли книги digital-авторов: боевая фантастика «Звездная Кровь – 6. Тинг» Романа Прокофьева и любовное фэнтези «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» Татьяны Сергановой. Замыкает пятерку произведение одного из главных авторов 2024 года Виктора Дашкевича – «Граф Аверин. Колдун Российской империи»», - рассказали в «Литрес».
В «Литрес» также раскрыли статистику по нон-фикшн-литературе.
«В категории нон-фикшн-литературы лидирует «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. На второй строчке – классика российской эзотерики «Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов» Вадима Зеланда. Замыкает тройку «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» Дэвида Кэмерона Джиканди. Также в топ-5 вошли «Думай медленно… Решай быстро» Даниэля Канемана и «7 шагов к стабильной самооценке» Бориса Литвака», - добавили представители «Литрес».
Самыми читающими регионами России за 2024 год стали: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Московская, Свердловская области, Хабаровский край, Челябинская область, Республика Татарстан и Нижегородская область.
Топ продаж книжной сети «Буквоед» также возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
«В этом году петербуржцы вновь показали любовь к литературе, которая вдохновляет, обучает и пробуждает глубокие чувства. Среди лидеров продаж в книжной сети «Буквоед» — проверенные временем произведения, книги о саморазвитии и современные хиты. Классика всегда занимает особое место. В этом году в списке лучших — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла и непревзойдённые произведения Фёдора Достоевского: «Преступление и наказание», «Белые ночи» и «Идиот», - рассказали в книжной сети.
Россияне также продолжают интересоваться произведениями о саморазвитии.
«Книги о саморазвитии — по-прежнему тренд. Петербуржцы с интересом читают «К себе нежно» Ольги Примаченко, «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки, «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Самого богатого человека в Вавилоне» Джорджа Клейсона. Практичные советы можно найти в «Психотрюках» Игоря Рызова и мотивационных книгах, таких как «НИ СЫ» Джен Синсеро», - отметили в «Буквоеде».
А вот главный редактор издательства «РИПОЛ классик» Татьяна Соловьева обратила внимание на необычный гастрономический триллер Асако Юзуки «Масло».
«В 2024 году роман Асако Юзуки «Масло» покорил сердца и желудки не только читателей, но и многих литературных критиков. Гастрономический триллер, основанный на реальной истории женщины серийной убийцы и журналистке, мечтающей сделать карьеру благодаря эксклюзивному интервью. Роман «Масло» — это не вполне триллер, скорее глубокий психологический роман, в котором Асако Юзуки показывает читателю современную Японию, жесткую, реальную, без прикрас. Это роман о вкусе к жизни, о роли женщин, о мире чувств, наслаждений и любви к себе», - отметила собеседница НСН.
В свою очередь издатель «Дома историй» Ирина Рябцова отметила новый роман Светланы Тюльбашевой под названием «Лес».
«Лидер наших сердец и всех чартов, конечно же, «Лес» Светланы Тюльбашевой. Этот ладно скроенный триллер возглавил наши отгрузки в 2024 году — и даже не собирается сдавать позиции. Прекрасные продажи также показала наша фантастическая новинка «Население: одна» Элизабет Мун в переводе Марины Давыдовой. Очень душевный и умный роман о свободе и независимости, о вкусной еде и садоводстве, о начале жизни в самом ее конце и первом контакте с неизведанным. И вровень с «Населением» продается «Дом на болотах» Зои Сомервилл в переводе Екатерины Ракитиной. Классный готический роман с большим количеством отсылок к классическим представителям этого жанра», - заключила издатель.
В издательстве «Эксмо» рассказали НСН, что лидером продаж 2024 года стала новелла «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея. Том 1» Мосяна Тунсю, которая была продана в объеме более 70 тысяч бумажных экземпляров. На втором месте по объемам продаж расположилось произведение Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем», реализованная в количестве свыше 68 тысяч бумажных книг. Замыкает тройку лидеров Виктор Дашкевич с произведением «Императорский Див. Колдун Российской империи».
Также в пятерку лидеров вошли Питер Боланд со своим детективом «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» и снова Виктор Дашкевич, но уже с книгой «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи».
Кроме того, в «Эксмо» представили вероятные бестселлеры следующего года. Так, по мнению аналитиков издательства, в лидеры по продажам выйдет Дина Рубина с своей книгой «Дизайнер Жорка. Книга 2. Девочки». Также одной из самых ожидаемых книг 2025 года стал научно-фантастический роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина. Топ-3 самых ожидаемых книг следующего года замыкает получившая в 2022 году Международную Букеровскую премию история Гитанджали Шри «Растворяясь в песках».
В топ-10 самых ожидаемых книг следующего года также вошли: «Время химер» Бернара Вербера, «Потоки слов» Чжан Айлина, снова «Див тайной канцелярии. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, «Убийства в пляжных домиках» Питера Боланда, «За спиной» Майка Омера, «Повелитель птиц» Изабеллы Мальдонадо и «Голова на серебряном блюде» Содзи Симада.
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