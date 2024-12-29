Фэнтези и психология: Литературный рынок России подвел итоги 2024 года

В издательстве «Эксмо» рассказали НСН, что лидером продаж 2024 года стала новелла «Система «Спаси-Себя-Сам» для Главного Злодея. Том 1» Мосяна Тунсю, которая была продана в объеме более 70 тысяч бумажных экземпляров. На втором месте по объемам продаж расположилось произведение Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем», реализованная в количестве свыше 68 тысяч бумажных книг. Замыкает тройку лидеров Виктор Дашкевич с произведением «Императорский Див. Колдун Российской империи».

Также в пятерку лидеров вошли Питер Боланд со своим детективом «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» и снова Виктор Дашкевич, но уже с книгой «Демон из Пустоши. Колдун Российской империи».

Кроме того, в «Эксмо» представили вероятные бестселлеры следующего года. Так, по мнению аналитиков издательства, в лидеры по продажам выйдет Дина Рубина с своей книгой «Дизайнер Жорка. Книга 2. Девочки». Также одной из самых ожидаемых книг 2025 года стал научно-фантастический роман «Сорока на виселице» Эдуарда Веркина. Топ-3 самых ожидаемых книг следующего года замыкает получившая в 2022 году Международную Букеровскую премию история Гитанджали Шри «Растворяясь в песках».

В топ-10 самых ожидаемых книг следующего года также вошли: «Время химер» Бернара Вербера, «Потоки слов» Чжан Айлина, снова «Див тайной канцелярии. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, «Убийства в пляжных домиках» Питера Боланда, «За спиной» Майка Омера, «Повелитель птиц» Изабеллы Мальдонадо и «Голова на серебряном блюде» Содзи Симада.

