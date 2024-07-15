Достоевский и Толстой: Половина школьников читает лишь краткое содержание книг

Родители школьников считают, что около половины детей не любят книги либо читают лишь краткое содержание заданной на лето литературы. Соответствующее исследование HiFi-стриминга «Звук» имеется в распоряжении НСН.

40% опрошенных взрослых заявили, что их дети не читают летом книги целиком, считая достаточным узнать их краткое содержание. Кроме того, 41% взрослых уверены, что их дети вообще не любят литературу.

«Идти, как на праздник!»: В Госдуме выступили за совершенствование ЕГЭ

В число самых сложных для восприятия книг из школьной программы попали «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «На дне» Максима Горького, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и «Петр Первый» Алексея Толстого.

При этом 22% детей читают аудиокниги, и столько же – их электронные версии. Опрос проводился в российских городах-миллионниках в июле 2024 года, в нем приняли участие более 1200 родителей.

Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нельзя отменять, но можно его усовершенствовать, чтобы школьники шли туда, «как на праздник».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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