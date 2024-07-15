Достоевский и Толстой: Половина школьников читает лишь краткое содержание книг

Родители школьников считают, что около половины детей не любят книги либо читают лишь краткое содержание заданной на лето литературы. Соответствующее исследование HiFi-стриминга «Звук» имеется в распоряжении НСН.

40% опрошенных взрослых заявили, что их дети не читают летом книги целиком, считая достаточным узнать их краткое содержание. Кроме того, 41% взрослых уверены, что их дети вообще не любят литературу.