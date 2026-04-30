СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток

Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников издательства отпустили из Следственного комитета без повесток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Капьева и троих работников издательства доставили в СК для допроса по уголовному делу об экстремизме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позднее всех их отпустили в статусе свидетелей, обязав явиться в понедельник.

«По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток», - отметили в издательстве.

Сотрудники вернулись к работе в штатном режиме.

ФОТО: РИА Новости
