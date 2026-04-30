СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток
Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников издательства отпустили из Следственного комитета без повесток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее Капьева и троих работников издательства доставили в СК для допроса по уголовному делу об экстремизме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позднее всех их отпустили в статусе свидетелей, обязав явиться в понедельник.
«По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток», - отметили в издательстве.
Сотрудники вернулись к работе в штатном режиме.
Горячие новости
- Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа
- СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток
- Игра для Трампа: Военно-морские силы Европы назвали бесполезными без США
- Медведев: Ближневосточный конфликт в обозримом будущем не закончится
- Дефицита не будет: Россиян успокоили на фоне подорожания билетов в Турцию
- Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС
- Врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном
- Наличие в духах «убийственных» компонентов назвали ахинеей
- Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией
- Полгода и больше: Юрист рассказал, как не нарваться на задержку сдачи жилья