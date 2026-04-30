«Приди и сделай»: Почему коучи в России остались не у дел
Спрос на помогающие профессии в стране падает, так как рынку нужны исполнители, а не советчики, заявил НСН Гарри Мурадян.
В текущих экономических условиях руководители компаний заинтересованы в «рукастых» людях, которые могут выполнять конкретную работу, поэтому спрос на коучей сильно снижается. Об этом в эфире НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Число вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги» — коучей, тренеров и эйчаров — в прошлом году снизилось на 43%, подсчитал кадровый ресурс hh.ru. При этом в четыре раза выросло отношение количества активных резюме к числу активных вакансий — уровень конкуренции за рабочие места в этой сфере стал запредельно высоким. Мурадян объяснил это тем, что сегодня работодатели ищут исполнителей, а не советчиков.
«Спрос на помогающие профессии сейчас в целом падает. Дело в том, что рынку не нужны люди, которые скажут, как делать, рынку нужны люди, которые придут и сделают. Это ключевая разница. Если взять экономическую ситуацию, то в офисах идут сокращения, потому что денег мало, налоги высокие, фонд оплаты труда высокий. Сейчас нужны рукастые. Как сделать, мы сами знаем, а ты приди и сделай — такие нужды», — считает эксперт.
Он рассказал, что к услугам коучей чаще всего прибегают для улучшения взаимодействия между сотрудниками, а также, чтобы помочь руководству организации выйти из кризисной ситуации.
«Обычно нанимают коуча либо на какую-нибудь настройку работы коллектива: как давать обратную связь, как общаться с коллективом. Либо это коучи конкретно для руководителя высшего звена, генерального директора. Чтобы понять, как докопаться до проблемы, найти, в чем "затык", и сделать такую фасилитацию, чтобы руководитель понял, как пробуксовать и выйти из этой ямы. В основном коучей нанимают крупные IT-компании, банки, розничные компании, например, крупные ретейлинговые сети», — пояснил собеседник НСН.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказывал НСН, что многие начинающие IT-специалисты сегодня остаются без работы из-за высокой конкуренции на рынке.
