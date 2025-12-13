«Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд
Отметку в $1 млрд американскому мультфильму удалось преодолеть всего через 17 дней после начала проката.
Накануне стало известно, что сборы американского мультфильма «Зверополис-2» составили свыше $1 млрд. Таким образом, анимационная лента стала вторым «миллиардером» компании «Disney» в 2025 году. Первым «миллиардером» студии в этом году оказался фильм по анимации «Лило и Стич».
ЗВЕРИ-«МИЛЛИАРДЕРЫ»
Продолжению популярного мультфильма о партнерстве зайчихи-полицейского и лиса-афериста удалось преодолеть отметку в миллиард всего за 17 дней после появления на больших экранах, пишет «The Hollywood Reporter». Это самый быстрый миллиард в истории американской анимации. Абсолютный рекорд принадлежит финалу фильма «Мстители», который собрал $1 млрд всего за пять дней.
Для студии успех второго «Зверополиса» стал историческим, так как компания впервые выпустила два мультфильма-«миллиардера» подряд. Перед этим миллиардного результата в конце 2024 года добилась «Моана-2». Всего у «Disney» пять мультфильмов, которые с 2013 года смогли заработать свыше $1 млрд, в том числе франшиза «Холодное сердце».
Оригинальный мультфильм рассказывает о городе Зверополис, в котором могут уживаться животные из разных климатических зон. Он разделен специальными стенами, которые позволяют сохранять холод, тепло, природу тропиков и пустыни. Идея мультфильма в том, чтобы показать, что совершенно разные создания могут мирно существовать вместе и бороться со стереотипами.
Так, по сюжету фильма зайчиха Джуди Хоппс устраивается работать в полицию Зверополиса, где среди огромных слонов и носорогов ей предстоит доказать, что это и «заячье дело». Ей вместе с лисом-мошенником Ником Уайлдом приходится расследовать исчезновение Эммета Выдрингтона. Во второй серии мультфильма зайчиха и лис становятся полицейскими-напарниками и расследуют появление в Зверополисе рептилии, а также историю создания климатических стен в городе.
УСПЕХ «ЗВЕРОПОЛИСА»
«Зверополис-2» вышел на большие экраны 26 ноября 2025 года. Стартовые сборы новой ленты, которые за первые пять дней проката достигли $559,5 млн, стали рекордом года среди всех мировых релизов. Мультфильм получил высокие оценки зрителей и критиков, закрепив на «Rotten Tomatoes» рейтинг свежести в 96%. Кроме того, «Зверополис-2» вошел в ТОП-4 самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав «Как приручить дракона».
Главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская считает, что высокую кассу в мировом прокате ленте обеспечили франшиза, герои-животные и хорошая проработка сюжета.
«Один из ключевых факторов состоит в том, что это сиквел. Аудитория, посмотревшая первый фильм, уже полюбила героев и была готова к их новым приключениям. Зритель понимал, что получит качественное кино. Также само название говорит о том, что герои анимационного фильма — животные. Это всегда один из важных моментов, на которые реагирует аудитория. Думаю, создатели учли ошибки первой части, усилили в продолжении и юмористическую, и мимимишную линию. Если всего за 11 дней фильм собрал $700 млн, итоговые сборы могут превысить и $1,5 млрд. Анимационный фильм получился динамичный, смешной, у него хорошее сарафанное радио. Зрители с удовольствием смотрят и рекомендуют его друг другу, поэтому он может обойти по сборам "Лило и Стич" и "Minecraft в кино"», - заметила она в беседе с НСН.
Первая часть «Зверополиса» вышла в мировой прокат в феврале 2016-го, российская премьера состоялась в начале марта того же года. Сборы ленты превысили $1 млрд.
Между тем, рекорд по преодолению отметки в миллиард сохраняется за китайским мультфильмом «Нэчжа побеждает Царя драконов». Эта анимационная лента смогла заработать $1,1 млрд всего за 12 дней проката, причем только в одной стране ― в Китае. При этом мультфильм «Нэчжа-2» стал самым кассовым в истории, заработав свыше $2 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН раскрыл секреты новой полнометражной картины о приключениях Коржика, Карамельки и Компота, а также объяснил, как расширится эта мультивселенная.
