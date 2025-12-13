«Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд

ЗВЕРИ-«МИЛЛИАРДЕРЫ»

Продолжению популярного мультфильма о партнерстве зайчихи-полицейского и лиса-афериста удалось преодолеть отметку в миллиард всего за 17 дней после появления на больших экранах, пишет «The Hollywood Reporter». Это самый быстрый миллиард в истории американской анимации. Абсолютный рекорд принадлежит финалу фильма «Мстители», который собрал $1 млрд всего за пять дней.

Для студии успех второго «Зверополиса» стал историческим, так как компания впервые выпустила два мультфильма-«миллиардера» подряд. Перед этим миллиардного результата в конце 2024 года добилась «Моана-2». Всего у «Disney» пять мультфильмов, которые с 2013 года смогли заработать свыше $1 млрд, в том числе франшиза «Холодное сердце».