СМИ: Pixar создаст третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»

Анимационная студия Pixar создаст новый полнометражный мультфильм во вселенной «Корпорации монстров». Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».

Отмечается, что детали нового проекта создатели пока держат в секрете. Режиссер, сюжет и временные рамки еще неизвестны. При этом, по данным источника, студия Pixar уже начала официально работать над новым мультфильмом про монстров.

«Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд

Первая часть франшизы Питера Доктера появилась на больших экранах в 2001 году, заработав в прокате свыше $500 млн. Приквел «Университет монстров» вышел в 2013 году и собрал еще больше — $743 млн.

В 2021 году компания Disney выпустила сериал «Монстры за работой» по вселенной персонажей «Корпорации монстров». В 2024-м вышло продолжение проекта на платформе Disney+.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мультфильм «Зверополис-2» стал самым кассовым в истории Disney.

