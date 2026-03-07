СМИ: Pixar создаст третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
Анимационная студия Pixar создаст новый полнометражный мультфильм во вселенной «Корпорации монстров». Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal».
Отмечается, что детали нового проекта создатели пока держат в секрете. Режиссер, сюжет и временные рамки еще неизвестны. При этом, по данным источника, студия Pixar уже начала официально работать над новым мультфильмом про монстров.
Первая часть франшизы Питера Доктера появилась на больших экранах в 2001 году, заработав в прокате свыше $500 млн. Приквел «Университет монстров» вышел в 2013 году и собрал еще больше — $743 млн.
В 2021 году компания Disney выпустила сериал «Монстры за работой» по вселенной персонажей «Корпорации монстров». В 2024-м вышло продолжение проекта на платформе Disney+.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мультфильм «Зверополис-2» стал самым кассовым в истории Disney.
Горячие новости
- Актриса из «Склифосовского» Екатерина Ведунова и её дочь погибли в ДТП
- Посольство РФ: В Иране среди жертв конфликта нет россиян
- РФ завоевала первую медаль на Паралимпиаде в Италии
- Минобороны: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины
- СМИ: Pixar создаст третий фильм во вселенной «Корпорации монстров»
- Временный руководящий совет Ирана приказал больше не наносить удары по соседям
- Грымов: Возврат денег за «непонравившиеся спектакли» не поможет улучшить качество
- СМИ: Целью операции Израиля в Ливане было изъятие останков Арада
- Аэропорт Дубая вновь приостановил работу
- Эксперт: ЖКУ за февраль можно оплатить до 15 марта