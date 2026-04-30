Минцифры не будет включать алкоголь в эксперимент по онлайн-продаже

Минцифры не намерено включать алкогольную и табачную продукцию в эксперимент по онлайн-продаже товаров с использованием биометрической идентификации, в который входят энергетические напитки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ведомства на обращение главы союза «Цифровой мир» Валерия Корнеева.

«Вопрос включения в эксперимент товаров, дистанционная продажа которых законодательством... запрещена, в том числе алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, министерством не рассматривается», - подчеркнули в Минцифры.

По данным Центра биометрических технологий, в онлайн-продаже с подтверждением возраста по биометрии, как и ранее, представлены энергетики. Рассмотрение вопроса о дистанционной продаже алкоголя и табака возможно только при внесении изменений в законодательство. Как отметили в ЦБТ, сервис подтверждения возраста доказал эффективность, с декабря прошлого года не было зафиксировано ни одного успешного обхода системы несовершеннолетними.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев на пресс-конференции в НСН выступил против экспериментов с онлайн-продажей энергетиков и попыток легализовать дистанционную продажу алкоголя.

