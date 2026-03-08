СМИ: Мультфильм «Суперсемейка-3» выйдет в 2028 году
Анимационная студия Pixar собирается выпустить мультфильм «Суперсемейка-3» в 2028 году. Об сообщает издание «The Wall Street Journal».
По данным источника, в календаре организации на 2028 год зарезервированы сразу две даты ― 9 марта и 15 июня. Но, учитывая, что студия традиционно выпускает свои главные релизы летом, наиболее вероятной выглядит дата в середине июня. Недавно актриса Холли Хантер, озвучивавшая героиню Эластику в первых двух мультфильмах, рассказала, что производство нового проекта начнется в марте 2026 года.
Известно, что режиссером триквела стал Питер Сон, также снявший мультфильмы «Элементарно» и «Хороший динозавр». При этом над первыми двумя частями «Суперсемейки» работал Брэд Берд. Отмечается, что над третьим фильмом он будет работать в качестве сценариста и продюсера.
О разработке «Суперсемейки-3» представители Pixar объявили еще летом 2024-го на выставке D23. Кроме того, по информации издания, в 2029 году студия планирует выпустить первый сиквел мультфильма «Тайна Коко». Оригинальная лента появилась в 2017 году.
Первая часть «Суперсемейки» вышла в 2004 году и собрала в мировом прокате свыше $631 млн. Действие в «Суперсемейке-2» происходит сразу после событий первой части, несмотря на то что премьера мультфильма состоялась спустя 14 лет после выхода оригинала. В 2018 году вторая картина собрала в мировом прокате более $1,2 млрд.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Pixar создаст новый полнометражный мультфильм во вселенной «Корпорации монстров».
