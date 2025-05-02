Самым прибыльным фильмом 2024 года стала «Головоломка 2»

Уточняется, что студия Disney потратила на производство «Головоломки 2» 500 млн долларов, а прокат и продажа физических копий, а также отчисления, принесли порядка 1,15 млрд долларов. Таким образом доход составил примерно 650 млн долларов.

В шестёрку самых прибыльных лент 2024 года также вошли «Дэдпул и Росомаха», «Моана 2», «Соник в кино 3», «Дюна 2» и «Гадкий я 4».

Ранее эксперты Deadline выяснили, что самым провальным в прошлом году стал фильм «Джокер: Безумие на двоих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».