Самым прибыльным фильмом 2024 года стала «Головоломка 2»
Анимационная лента «Головоломка 2» стала самым прибыльным проектом 2024 года. К такому выводу пришли эксперты издания Deadline, подсчитавшие затраты на производство и выручку.
Уточняется, что студия Disney потратила на производство «Головоломки 2» 500 млн долларов, а прокат и продажа физических копий, а также отчисления, принесли порядка 1,15 млрд долларов. Таким образом доход составил примерно 650 млн долларов.
В шестёрку самых прибыльных лент 2024 года также вошли «Дэдпул и Росомаха», «Моана 2», «Соник в кино 3», «Дюна 2» и «Гадкий я 4».
Ранее эксперты Deadline выяснили, что самым провальным в прошлом году стал фильм «Джокер: Безумие на двоих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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