Игра для Трампа: Военно-морские силы Европы назвали бесполезными без США
Александр Михайлов заявил НСН, что Россия в случае боевых действий со стороны Европы может ответить и стратегическим ядерным оружием.
Военно-морские силы Европы несостоятельны без США из-за отсутствия передового оружия, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы «для сдерживания будущих угроз со стороны России» на севере континента, сообщил глава британского военно-морского флота генерал Гвин Дженкинс. Он уточнил, что многонациональные морские силы будут действовать в качестве «дополнения к НАТО». Как передает The Guardian, заявление о намерении создать объединенные ВМС подписали Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды. США в состав объединенных ВМС не войдут, рассматривается возможность участия Канады. Михайлов назвал подобные заявления спекуляцией.
«На данный момент без военно-морских сил США угроза подобного рода будет несостоятельной. Перечисленные страны не обладают ядерной триадой, только Великобритания может заявить о себе как о ядерной державе. Но ее ядерный потенциал полностью находится под контролем США. Поэтому это очередная политическая спекуляция, направленная на привлечение внимание американского лидера Дональда Трампа к тому, что европейские партнеры более самостоятельны, чем США думают. Это все спекуляции, чтобы заставить США прислушиваться к Европе и учитывать ее мнение во внешней политике НАТО. Но в реальности никто не даст этому объединению появиться, пока существует НАТО во главе США», - объяснил он.
По его словам, Россия в случае боевых действий может ответить и стратегическим ядерным оружием, которого у перечисленных стран нет.
«Если вдруг страны-члены НАТО попытаются организовать боевые действия против России, Россия начнет применять свои специальные боеприпасы, возможно, даже стратегическое ядерное оружие. Другого выхода быть не может. Скандинавские страны обладают довольно мощными военно-морскими силами, и подводным флотом, и надводными кораблями. Но дело же в вооружениях, которые могут быть использованы на этих суднах. Британия активно развивает систему безэкипажных катеров. Швеция постоянно использует Балтийское море для отработки маневров на воде, вместе с авиацией. Страны Прибалтики активно предоставляют свои территории для этого. Но без США они очень ограничены, у них нет сверхзвукового оружия, гиперзвукового оружия. У нас это все есть», - заключил собеседник НСН.
Странам НАТО следовало бы сделать выводы из развития иранского конфликта и не наращивать уровень эскалации в Балтийском море, поскольку Россия при случае может нанести удар по противнику в целях защиты, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.
Горячие новости
- «Приди и сделай»: Почему коучи в России остались не у дел
- Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа
- СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток
- Игра для Трампа: Военно-морские силы Европы назвали бесполезными без США
- Медведев: Ближневосточный конфликт в обозримом будущем не закончится
- Дефицита не будет: Россиян успокоили на фоне подорожания билетов в Турцию
- Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС
- Врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном
- Наличие в духах «убийственных» компонентов назвали ахинеей
- Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией