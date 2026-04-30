«На данный момент без военно-морских сил США угроза подобного рода будет несостоятельной. Перечисленные страны не обладают ядерной триадой, только Великобритания может заявить о себе как о ядерной державе. Но ее ядерный потенциал полностью находится под контролем США. Поэтому это очередная политическая спекуляция, направленная на привлечение внимание американского лидера Дональда Трампа к тому, что европейские партнеры более самостоятельны, чем США думают. Это все спекуляции, чтобы заставить США прислушиваться к Европе и учитывать ее мнение во внешней политике НАТО. Но в реальности никто не даст этому объединению появиться, пока существует НАТО во главе США», - объяснил он.

По его словам, Россия в случае боевых действий может ответить и стратегическим ядерным оружием, которого у перечисленных стран нет.

«Если вдруг страны-члены НАТО попытаются организовать боевые действия против России, Россия начнет применять свои специальные боеприпасы, возможно, даже стратегическое ядерное оружие. Другого выхода быть не может. Скандинавские страны обладают довольно мощными военно-морскими силами, и подводным флотом, и надводными кораблями. Но дело же в вооружениях, которые могут быть использованы на этих суднах. Британия активно развивает систему безэкипажных катеров. Швеция постоянно использует Балтийское море для отработки маневров на воде, вместе с авиацией. Страны Прибалтики активно предоставляют свои территории для этого. Но без США они очень ограничены, у них нет сверхзвукового оружия, гиперзвукового оружия. У нас это все есть», - заключил собеседник НСН.

Странам НАТО следовало бы сделать выводы из развития иранского конфликта и не наращивать уровень эскалации в Балтийском море, поскольку Россия при случае может нанести удар по противнику в целях защиты, заявил в беседе с НСН депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

