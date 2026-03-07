Paramount+ выпустит новый мультсериал про кота Гарфилда

Стриминговый сервис Paramount+ анонсировал новый мультсериал о коте Гарфилде — культового персонажа комиксов Джима Дэвиса озвучит актёр и комик Ламорн Моррис, известный по сериалу «Фарго», сообщает Deadline.

Анимационную адаптацию создаст студия Nickelodeon Animation. Проект пока находится в разработке: его задумали ещё в 2019 году, когда компания Viacom приобрела права на франшизу, а позже Nickelodeon (дочерняя компания Viacom) объединилась с Paramount.

Этот мультсериал станет первым анимационным сериалом о Гарфилде после «Шоу Гарфилда» (2009), которое выходило на Cartoon Network/Boomerang в течение пяти сезонов (озвучивал персонажа Фрэнк Уэлкер).

Ранее в 2024 году вышел фильм «Гарфилд в кино» с Крисом Праттом, а сейчас идёт работа над его сиквелом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma\TASS
