США рассматривают вариант сокращения численности военного контингента в Германии в качестве «наказания» за отсутствие поддержки в конфликте с Ираном, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны рассматривают вопрос о возможном сокращении численности военного контингента в Германии. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из военного конфликта с Ираном. В ответ Дональд Трамп заявил, что господин Мерц «не знает, о чем говорит». Контингент американских войск в Германии — наибольший в Европе. Численность военнослужащих превышает 30 тысяч человек. Рар объяснил, почему это удар для отношений двух стран.

«Дональд Трамп неоднократно говорил, что, если Германия, скажем так, не будет его во всем слушаться, то он этот контингент сократит, выведет американский контингент из Германии. Часть этого контингента Трамп демонстративно может отправить на юг Европы или другие страны, чтобы показать Германии, что она рискует своими хорошими отношениями с США. Сейчас Мерц оппонирует Трампу в иранской войне, что Трампа не устраивает. Отправить этих военнослужащих Трамп может и в Грецию, и в Турцию. Это не связано с поддержкой Украины, это наказание для Германии», - отметил он.

По его словам, набольшим ударом для Германии будет перебазирование ядерного оружия США.

«Для Мерца важны не солдаты, а то, что американцы свое ядерное оружие складывают у базы Рамштайн и дальше. Немцы чувствуют себя защищенными американским зонтиком. Если Трамп будет угрожать перенести это оружие в ту же Польшу, то это будет больший удар по Германии. Даже не в плане безопасности, а в плане отношений двух стран. Мерц уже говорил, что Европе нужна своя сильная армия, на американцев больше рассчитывать нельзя», - рассказал собеседник НСН.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении приложить максимум усилий для сохранения единства НАТО и продолжения участия в альянсе США. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

