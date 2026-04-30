В Карачаево-Черкессии стартовало строительство первого в регионе аэропорта

Строительство первого в республике аэропорта «Архыз» началось в Карачаево-Черкесии. Об этом пишет РИА Новости.

На месте строительства состоялась торжественная закладка памятного знака «Нулевой километр». В мероприятии дистанционно принял участие вице-премьер Александр Новак.

Авиагавань возведут рядом со станицей Исправная. Здесь оборудуют взлетно-посадочную полосу длиной 3 километра и шириной 45 метров для приема всех современных типов среднемагистральных воздушных судов. Пассажирский терминал сможет обслуживать до 1 тысячи человек в час. Завершить строительство аэропорта планируют в 2029 году.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин анонсировал модернизацию столичного аэропорта «Домодедово» после смены собственников.

ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
