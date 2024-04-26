Главный приз ММКФ получил фильм Мигеля Сальгадо «Стыд»

Фильм получил «Золотого Святого Георгия» ММКФ. Награду вручил исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон в ходе церемонии закрытия кинофестиваля.

Картина затрагивает проблему вовлечения молодежи в преступные группировки. В центре сюжета - история подростков Педро и Лусио, которые были похищены и вынуждены вступить в смертельную схватку друг с другом, чтобы выжить.

ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. С 1999 года фестиваль проводится ежегодно, напоминает «Радиоточка НСН».

