Главный приз ММКФ получил фильм Мигеля Сальгадо «Стыд»
Картина мексиканского режиссера Мигеля Сальгадо «Стыд» получила главный приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Фильм получил «Золотого Святого Георгия» ММКФ. Награду вручил исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон в ходе церемонии закрытия кинофестиваля.
Картина затрагивает проблему вовлечения молодежи в преступные группировки. В центре сюжета - история подростков Педро и Лусио, которые были похищены и вынуждены вступить в смертельную схватку друг с другом, чтобы выжить.
ММКФ проходит с 19 по 26 апреля. С 1999 года фестиваль проводится ежегодно, напоминает «Радиоточка НСН».
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