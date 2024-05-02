«Джентльмены и Вертер»: Шестой фильм-миллиардер искупил «отмену Гая Ричи»
Первомайские праздники помогли «Летучему кораблю» пробиться в компанию к «Холопу» и «Мастеру», Хабенский с Бондарчуком пытаются вытянуть «новую Алису», а кровавый боевик Гая Ричи задвинули в онлайн.
Главным индустриальным кинособытием апреля стало увеличение количества российских фильмов-миллиардеров до шести. «Летучий корабль» в праздничный уикенд пробил-таки символическую планку, после чего было объявлено о съемках сиквела.
Кинопремьерой месяца стала экранизация романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед», пока выступающая ниже прогнозов. Тем временем, Минкультуры зачем-то зажгло «красный свет» перед еще одним потенциальным фильмом-миллиардером, «Министерством неджентльменских дел» Гая Ричи.
ДВА КОРАБЛЯ И ЗВЕЗДНЫЙ ВЕРТЕР
«Летучий корабль», вышедший на экраны на фоне трагедии в «Крокусе», шел в кинотеатрах больше 40 дней, чтобы собрать миллиард. Последней каплей в копилку фильма Ильи Учителя стал завершившийся 1 мая длинный праздничный уикенд, по итогам которого он собрал 52 млн рублей, а общие сборы составили 1,31 млрд рублей. На этом фоне продюсер картины и отец режиссера Алексей Учитель (на фото) сообщил, что будет снято продолжение экранизации советского мультфильма.
«Мы получаем огромное количество благодарных отзывов о "Летучем корабле" и это сподвигло нас на запуск продолжения этой замечательной истории. И в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле», - сказал Учитель-старший ТАСС, уточнив, что премьера второй части состоится на осенних каникулах 2026 года.
Новая версия «Гостьи из будущего», фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» за 15 дней в прокате собрал 770 млн рублей. Сценарист картины Андрей Золотарев рассказывал НСН, что даже его впечатлил сумасшедший каст картины, в которой Федор Бондарчук играет Вертера, Константин Хабенский – профессора Селезнева, Александр Петров - Весельчака У, а Юра Борисов – пирата Глота. При этом сборы звездной картины пока не впечатляют киноиндустрию.
«Стартовый уикенд фильма "Сто лет тому вперед" прошел существенно, в разы ниже ожиданий рынка. Эта картина была очень ожидаема, под нее были расчищены даты, индустрия ждала цифры 700-800 млн рублей, получилось 307 млн, примерно в два раза ниже. В целом, это неплохая цифра, но прогнозы о том, что картина соберет в итоге 2 млрд рублей, а может быть и 3, теперь очень далеки от реализации. Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Конечно, он соберет миллиард, но говорить о 3-х или даже 2-х миллиардах, к сожалению, не приходится. Цифры выше 1,5 млрд рублей вряд ли ему будут по силам», - говорил НСН по итогам первого прокатного уикенда картины член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
ОТМЕНА «ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»: ОТ РИЧИ ДО ТАРАНТИНО
Еще одним резонансным событием апреля стала загадочная история с фильмом Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Новый фильм от легендарного создателя «Большого куша» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен российский фильм похожей тематики «Блиндаж».
Прокатчики и владельцы кинотеатров, ждавшие от Ричи миллиард, дружно схватились за головы, тем временем «Блиндаж» Марка Горобца собрал за 8 дней в прокате 53 млн рублей. Однако на этом «джентльменская история» не закончилась. Продюсерский центр «Яндекса», «Плюс Студия» является и дистрибьютором, и сопродюсером двух последних фильмов Гая Ричи. В «Кинопоиске» сообщили НСН, что не ставят крест на картине и пообещали показать ее в онлайн-кинотеатре в мае.
Роман Исаев объяснял НСН, что и «Блиндаж», и картина Ричи являются военными фильмами «разной тональности», поэтому могли бы «помочь друг другу в прокате», однако в Минкультуры его пока не услышали.
Версия о том, что в «Министерстве» представлена недружественная версия истории Великой Отечественной войны, также весьма сомнительна. В изобилующей убийствами фашистов картине, которую уже посмотрел специальный корреспондент НСН, идет речь об освобождении Великобритании, пусть и без упоминания СССР.
По тональности этот фильм ближе к «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино и не имеет ничего общего с криминальным сериалом Гая Ричи «Джентльмены», вышедшим на Netflix в марте и уже переведенным российскими пиратами.
ЭРНСТ, ТРУЩОБЫ И КОРОЛЬ
Другие апрельские новинки не смогли собрать в прокате больше 100 млн рублей. Вестерн Андрея Богатырева «Золото Умальты» с участием Софьи Эрнст и Павла Деревянко заработал 53 млн рублей за 29 дней в прокате, а комедия «Неприличные гости» с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян – 44,6 млн рублей (за 8 дней).
Зарубежные новинки с голливудскими звездами также пролетели мимо «большой кассы».
Приключенческий фильм «Артур, ты король» с Марком Уолбергом собрал в России 96 млн рублей (за 29 дней в прокате), боевик «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем – 32,3 млн рублей (за 22 дня). Драма «По Фрейду», в которой главный герой в исполнении Энтони Хопкинса встретится с будущим создателем «Хроник Нарнии», заработала 26,7 млн рублей (за 15 дней), а боевик «Дыши!» с Миллой Йовович – 10,9 млн рублей (за 21 день).
Вместе с тем, кинокритик Давид Шнейдеров, рассказывая НСН о Московском международном кинофестивале, предложил пустить в российский прокат показанный там румынский фильм «21 рубин» с Микки Рурком.
С учетом успеха «Летучего корабля» великолепная пятерка российских фильмов-миллиардеров 2024 года трасформировалась в «шестерку». Кассовым рекордсменом остается «Холоп 2» Клима Шипенко (собрал 3,842 млрд рублей), далее идут «Бременские музыканты» (3,035 млрд. рублей), «Мастер и Маргарита» (2,316 млрд рублей), «Лед-3» (1,855 млрд рублей), мультик «Три Богатыря и Пуп Земли» (1, 121 млрд рублей). Следующим потенциальным миллиардером называют боевик «Майор Гром: Игра», который выйдет на экраны 23 мая. При этом в 2023 году таких фильмов было всего три: «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».
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