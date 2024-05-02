«Джентльмены и Вертер»: Шестой фильм-миллиардер искупил «отмену Гая Ричи»

ОТМЕНА «ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»: ОТ РИЧИ ДО ТАРАНТИНО

Еще одним резонансным событием апреля стала загадочная история с фильмом Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Новый фильм от легендарного создателя «Большого куша» должен был выйти на российские экраны 25 апреля, однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что на эту же дату заявлен российский фильм похожей тематики «Блиндаж».

Прокатчики и владельцы кинотеатров, ждавшие от Ричи миллиард, дружно схватились за головы, тем временем «Блиндаж» Марка Горобца собрал за 8 дней в прокате 53 млн рублей. Однако на этом «джентльменская история» не закончилась. Продюсерский центр «Яндекса», «Плюс Студия» является и дистрибьютором, и сопродюсером двух последних фильмов Гая Ричи. В «Кинопоиске» сообщили НСН, что не ставят крест на картине и пообещали показать ее в онлайн-кинотеатре в мае.

Роман Исаев объяснял НСН, что и «Блиндаж», и картина Ричи являются военными фильмами «разной тональности», поэтому могли бы «помочь друг другу в прокате», однако в Минкультуры его пока не услышали.

Версия о том, что в «Министерстве» представлена недружественная версия истории Великой Отечественной войны, также весьма сомнительна. В изобилующей убийствами фашистов картине, которую уже посмотрел специальный корреспондент НСН, идет речь об освобождении Великобритании, пусть и без упоминания СССР.

По тональности этот фильм ближе к «Бесславным ублюдкам» Квентина Тарантино и не имеет ничего общего с криминальным сериалом Гая Ричи «Джентльмены», вышедшим на Netflix в марте и уже переведенным российскими пиратами.

ЭРНСТ, ТРУЩОБЫ И КОРОЛЬ

Другие апрельские новинки не смогли собрать в прокате больше 100 млн рублей. Вестерн Андрея Богатырева «Золото Умальты» с участием Софьи Эрнст и Павла Деревянко заработал 53 млн рублей за 29 дней в прокате, а комедия «Неприличные гости» с Павлом Прилучным и Зепюр Брутян – 44,6 млн рублей (за 8 дней).

Зарубежные новинки с голливудскими звездами также пролетели мимо «большой кассы».

Приключенческий фильм «Артур, ты король» с Марком Уолбергом собрал в России 96 млн рублей (за 29 дней в прокате), боевик «Манкимэн» со звездой «Миллионера из трущоб» Девом Пателем – 32,3 млн рублей (за 22 дня). Драма «По Фрейду», в которой главный герой в исполнении Энтони Хопкинса встретится с будущим создателем «Хроник Нарнии», заработала 26,7 млн рублей (за 15 дней), а боевик «Дыши!» с Миллой Йовович – 10,9 млн рублей (за 21 день).