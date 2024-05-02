«Корабль, Алиса и Гром»: Российские премьеры поборются за зрителя и миллиард

Напомним, что по итогам первого уикенда в прокате фильм Александра Андрющенко собрал 307 млн рублей. Тогда член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что старт в прокате экранизации романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед» разочаровал киноиндустрию.

«Стартовый уикенд фильма "Сто лет тому вперед" прошел существенно, в разы ниже ожиданий рынка. Эта картина была очень ожидаема, под нее были расчищены даты, индустрия ждала цифры 700-800 млн рублей, получилось 307 млн, примерно в два раза ниже. В целом, это неплохая цифра, но прогнозы о том, что картина соберет в итоге 2 млрд рублей, а может быть и 3, теперь очень далеки от реализации. Картина не зашла в свою целевую аудиторию - молодежь, и оказалась ей неинтересной. Более того, кому-то совершенно не понравилось и оттолкнуло от проекта радикальное обращение с любимым и трогательным советским первоисточником, "Гостьей из будущего", на которой люди выросли», - объяснил он.

По его словам, теперь прогноз сборов картины понизился до 1-1,5 млрд рублей. Также Исаев напомнил, что майские праздники могут негативно сказаться на всех недавних премьерах.

«Перспективы майских праздников видятся весьма неоднозначными. Если основная аудитория посмотрит фильм на этом уикенде и после него, то, зритель может вообще не захотеть идти в кинотеатры на праздники. Одна надежда на плохую погоду и то, что люди массово не поедут за город», - добавил он.

«БЛИНДАЖ» И ГАЙ РИЧИ

На третьем месте по итогам прошедших выходных оказалась картина «Блиндаж» с 53 миллионами рублей сборов. Премьера фильма состоялась 25 апреля и «подвинула» в прокате «Министерство неджентльменских дел».

Так, новый фильм Гая Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля. Однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что в эту же дату заявлены другие фильмы - российские. В их числе фильм «Блиндаж», приуроченный, в том числе, к 9 мая.

Решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение картине Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» из-за фильма «Блиндаж» ударит и по российскому фильму, и по кинотеатрам, и по зрителям, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.