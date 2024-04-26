«Пришелец», Онегин и Цой: ММКФ закрывается «Громом», ломая все стереотипы

ШОК ДЛЯ «ПРИШЕЛЬЦА»

За неделю члены жюри посмотрели в основной программе 10 полнометражных фильмов из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Россию в основном конкурсе представила картина Ивана Соснина «Пришелец». Фильм рассказывает о жизни небольшой уральской деревни, в которой есть и необычный житель. Это «слабослышащий дурачок Лёша», который живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается связаться с инопланетянами.

Сам Иван Соснин в интервью НСН признался, что для него стало шоком попадание картины в основную программу ММКФ.

«Это была для нас огромная неожиданность, потому что изначально мы не делали фильм для фестиваля, мы его снимали, в первую очередь, для зрителя, и когда пришло одобрение от ММКФ, вся наша команда и я были в шоке. Для нас уже большая победа – стать участниками фестиваля. Я не понимаю до конца, насколько наш фильм там конкурентен. Что касается шансов на победу, я даже думать о таком не хочу, пока для меня это запредельные мечты. При этом для нас очень важно, что наш фильм будут смотреть наряду с картинами из других стран», - рассказал он.

По его словам, «Пришелец» - это малобюджетная картина, в которой он сам пока до конца не разобрался.

«Изначально, когда мы решили снимать фильм - а это было спонтанное решение - мы сняли деньги со своих кредиток, искали деньги по друзьям, первый блок сделали за свой счет, а дальше начали подключать знакомых, друзей и продюсеров, которые помогли нам запустить второй блок съемок»,- признался режиссер.