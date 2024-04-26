«Пришелец», Онегин и Цой: ММКФ закрывается «Громом», ломая все стереотипы
ММКФ завершится 26 апреля церемонией награждения победителей, красной ковровой дорожкой и показом фильма «Майор Гром: игра».
46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) подходит к концу, 26 апреля апогеем «праздника кино» станет торжественная церемония с объявлением победителей и красной ковровой дорожкой. Завершающим показом станет фильм «Майор Гром: игра», сообщила пресс-служба ММКФ.
Главным призом фестиваля по-прежнему остается «Золотой Святой Георгий». Его вручают лучшему фильму конкурсной программы и лауреату, который внес вклад в мировой кинематограф.
В 2024 году на фестивале показали порядка 240 фильмов из более 50 стран, сообщил президент ММКФ режиссер Никита Михалков. Также в рамках ММКФ состоялся кинофестиваль стран БРИКС с картинами из России, Китая, Индии, Саудовской Аравии и Египта, главный приз взял фильм режиссера Абу Бакра Шоки «Жокей пустыни».
ШОК ДЛЯ «ПРИШЕЛЬЦА»
За неделю члены жюри посмотрели в основной программе 10 полнометражных фильмов из России, Германии, Сербии, Румынии, Ирана и других стран. Россию в основном конкурсе представила картина Ивана Соснина «Пришелец». Фильм рассказывает о жизни небольшой уральской деревни, в которой есть и необычный житель. Это «слабослышащий дурачок Лёша», который живёт в самодельном доме из мусора, рисует странные круги на полях и пытается связаться с инопланетянами.
Сам Иван Соснин в интервью НСН признался, что для него стало шоком попадание картины в основную программу ММКФ.
«Это была для нас огромная неожиданность, потому что изначально мы не делали фильм для фестиваля, мы его снимали, в первую очередь, для зрителя, и когда пришло одобрение от ММКФ, вся наша команда и я были в шоке. Для нас уже большая победа – стать участниками фестиваля. Я не понимаю до конца, насколько наш фильм там конкурентен. Что касается шансов на победу, я даже думать о таком не хочу, пока для меня это запредельные мечты. При этом для нас очень важно, что наш фильм будут смотреть наряду с картинами из других стран», - рассказал он.
По его словам, «Пришелец» - это малобюджетная картина, в которой он сам пока до конца не разобрался.
«Изначально, когда мы решили снимать фильм - а это было спонтанное решение - мы сняли деньги со своих кредиток, искали деньги по друзьям, первый блок сделали за свой счет, а дальше начали подключать знакомых, друзей и продюсеров, которые помогли нам запустить второй блок съемок»,- признался режиссер.
Соснин выразил надежду, что его фильм выйдет в широкий прокат, отметив, что с создателями картины уже связываются «некоторые прокатные компании».
МИККИ РУРК, «НИРВАНА» И «ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН»
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран, заявил в интервью НСН программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
«В этом году у нас больше фильмов, больше стран Европы представлено в основном международном конкурсе. При этом почти в половине этих стран режимы проводят недружественную политику в отношении РФ. Они представлены и фильмами, и кинематографистами, и гостями, которые, несмотря на все препоны и угрозы, все равно к нам едут. Например, священник Румынской православной церкви, отец Чиприан во второй раз участвует в ММКФ, сейчас с фильмом "21 рубин". Это политический триллер, в котором Микки Рурк играет одну из главных ролей. Любопытная картина, за судьбой которой будем внимательно следить», - рассказывал он.
Он рекомендовал еще два фильма из основной программы, в которой представлено 10 картин.
«Еще очень хороший фильм в международном конкурсе - это "Нирвана" производства Бангладеш. Это такой медитативный, очень красивый и необычный фильм, в котором как бы ничего не происходит и нет толком диалогов, но у тебя все равно ощущение, что ты прожил целую жизнь. Обязательно советую посмотреть фильм Ивана Соснина "Пришелец"», - посоветовал программный директор фестиваля.
Из российских картин он отдельно выделил еще несколько «удивительных» работ.
«В нашем национальном конкурсе "Русские премьеры" заявлен фильм "Евгений Телегин" известного художника, поэта, писателя и режиссера Виктора Тихомирова, который в свое время представлял движение "Митьков". Классная картина ученого и режиссера Романа Михайлова "Надо снимать фильмы о любви". Это известный математик, который в какой-то момент решил закончить научную карьеру и заняться режиссурой, и сейчас снимает чуть ли не по два фильма в год. Это совершенно новая струя в российском кино», - заключил собеседник НСН.
Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН также рекомендовал посмотреть картину «Евгений Телегин», представленную на ММКФ.
«С Витей я хорошо знаком и этот фильм смотрел. Виктор – и писатель, и художник, и общественный деятель, и режиссер. Он человек удивительных и разнообразных дарований, абсолютно особенный петербургский житель. Без сомнения, он очень интересный автор. "Евгений Телегин" - это очень характерный для Вити фильм, сделанный в его стиле. Думаю, что обязательно будут зрители, которым этот фильм понравится», - сказал Сокуров.
Фильм «Евгений Телегин» является экранизацией романа самого Тихомирова «Евгений Телегин и другие», в котором «Евгений Онегин» Пушкина переплетается с Петербургом 1980-х, Виктором Цоем, «Аквариумом» и Сергеем Курехиным.
В рамках фестиваля прошли эксклюзивные показы не только фильмов, но и сериалов. Так, накануне в секции «Первая серия» состоялись просмотры мистического сериала «Прометей». В центре сюжета — бывший сотрудник спецслужб Шапошников (Филипп Янковский), который расследует старое дело об исчезновении самолета. Инцидент произошел еще в 1998 году, и все пассажиры считались погибшими. Но спустя четверть века один из них дозванивается до своей семьи.
Картину представили исполнители главных ролей Любовь Аксенова, Филипп Янковский, Александр Алябьев и Игорь Гордин, режиссер и соавтор сценария Максим Свешников и продюсеры.
ПРАЗДНИК КИНО ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) сегодня выступает праздником кино, которого не хватает и авторам, и зрителям, а все ограничения не помешали мероприятию сохранить статус международного, рассказал НСН сценарист Андрей Золотарев, известный по фильмам «Лед», «Сто лет тому вперед» и сериалу «Слово пацана».
«ММКФ – это по-прежнему очень большое событие для нас, это современный и актуальный фестиваль. Радостно, что он проводится, ведь это праздник кино, которого нам всем не хватает. Я рад, что на фоне всех сложностей в экспансии нашего кино в другие страны, этот фестиваль проводится именно как международный. Это большая заслуга создателей», - отметил он.
Также Золотарев поделился впечатлениями от прошлого года, когда он был членом жюри фестиваля. Он признался, что участники для него стали людьми из другого измерения.
В прошлом году я был в жюри, было очень интересно, это была просто замечательная программа. Но надо понимать, что это не кино, которое я делаю, мы находимся немного в разных лигах с теми, кто сегодня представлен на фестивале. Мне недоступно то, что делают они. Они для меня находятся в другом измерении, я такое кино могу воспринимать только эмоционально», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, режиссер картины «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН подчеркнул, что кинофестивали сегодня помогают авторам достучаться до продюсеров, которые из-за суеверий и стереотипов боятся работать с чем-то новым, отдавая предпочтение «проверенным» режиссерам и актерам.
«Молодые и начинающие авторы могут представить свои работы на фестивале. Зачастую прокатчики не рискуют сотрудничать с неизвестными авторами. Как демонстрация возможностей – это хорошая история, которую, безусловно, надо поддерживать», - резюмировал он.
Первый ММКФ состоялся в 1935 году, он считается вторым старейшим в мире кинофестивалем после Венецианского. В этом году председателем жюри основного конкурса стал исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон.
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