«Нет устарелости!»: Россияне ждут в кино «Летучий корабль» и «Бременских музыкантов»

«У нас большой запрос на сказки. Раньше, лет 20 назад, основными посетителями кинотеатров были подростки 17+, молодые люди. А сейчас эти подростки выросли, запрос у них остался. Теперь у них есть дети, они сами повзрослели, так же хотят пойти в кино и хотят сказку на новый лад. Это не про богатырей, это про сказку, но только так, чтобы не было ощущения, что это устарело. А у нас есть гениальные творцы, что ощущения устарелости нет совсем. Будет больше сказок. Да, наверное, не все они будут собирать миллиард… Но большинство будет. Люди научились работать с этим материалом», - сказала Смирнова.

Она также прокомментировала сказки, которые скоро должны выйти на киноэкранах, в частности «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». По словам Смирновой, «Бременские музыканты» вполне могут «выстрелить».

«Уверена, что ни одна из этих сказок не провалится. А какая из них выстрелит, сложно сказать. Говорят, фильм «Бременские музыканты»… Но это не самый очевидный выбор. С другой стороны, «По щучьему велению» тоже был не самый очевидный выбор, но выстрелил. Вопрос не в том, какой исходный материал ты берешь, а в том, что ты с ним потом сделаешь. Когда люди с чистым сердцем делают высокопрофессиональное кино, это очень заметно на экране», - резюмировала собеседница НСН.

В первый день 2024 года, 1 января, на российские экраны выйдет фильм «Бременские музыканты», созданный режиссером Алексеем Нужным совместно с Игорем Гринякиным. Картина обещает принести в зрительский мир новое воплощение знаменитой советской музыкальной сказки. Она построена на основе одноименного мультфильма от студии «Союзмультфильм», покорившего сердца многих поклонников благодаря своей неповторимой музыке Геннадия Гладкова, с элементами рок-н-ролла, передает «Радиоточка НСН».

