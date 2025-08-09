8 августа состоялась мировая премьера фильма «Чумовая пятница 2». Первую часть комедии с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис о том, как мать и дочь меняются телами, чтобы в итоге найти общий язык друг с другом, представили в 2003 году. В продолжении уже сама героиня Лохан – мать дочери, кроме того ей предстоит искать подход к будущей падчерице.

Поскольку проект создан Walt Disney Pictures, СМИ допускают, что посмотреть его в России можно будет лишь в теневом прокате. Ромодановская отметила, что популярность Линдси Лохан и свежее прочтение проблемы отцов и детей в нулевые сделало картину хитом, однако это еще не гарантирует успех продолжению истории.

«Сошлось несколько факторов. В первую очередь, конечно, появление в фильме Линдси Лохан, которая тогда была молодой восходящей кинозвездой. Кроме того, это уже не первая экранизация бестселлера Мэри Роджерс "Причудливая пятница". Первый фильм снят в 1976 году, где сыграла юная Джоди Фостер. И вот, в 2003 году компания Walt Disney Studios решила повторить успех. Но фильм не стал франшизой, потому что, как правило, фрашизный потенциал закладывается продюсерами изначально. Второе условие развития франшизы – тот же творческий состав. Если последующие фильмы делает другой создатель, преемственность может потеряться. К примеру, может быть не так смешно. Думаю, российские поклонники, которые любят американское кино, посмотрят новый фильм. Однако "Чумовая пятница 2" - нишевый продукт в отличие от, например, "Супермена" и супергеройского кино изначально с широким охватом и более широкой российской остаточной аудиторией на данный момент», - пояснила она.